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Dünya

Ruslar Wagner liderinin çıkardığı isyana tepkili… Rusya’da son durum!

Yeniakit Publisher
2023-06-25 14:15:00 -
Ruslar Wagner liderinin çıkardığı isyana tepkili… Rusya’da son durum!

Rus paralı asker grubu Wagner'in isyanı, Rusya ve Ukrayna'da nasıl yankılandı? Her iki ülkede halk bu olağanüstü durumla ilgili ne düşünüyor?

Rus paralı asker grubu Wagner'in isyanı, Rusya ve Ukrayna'da nasıl yankılandı? Her iki ülkede halk bu olağanüstü durumla ilgili ne düşünüyor? CNN Türk'e göre; 

"BU BİR İHANET, BİR PROVOKASYON"

- Şu anda bu konuda olumsuzum. Olanlar Rusya Federasyonu topraklarında oluyor. Bir tür ihanet yaşanıyor. Savunma Bakanlığı'nı tamamen destekliyorum.

- Wagner atağına başladı, Moskova'ya ulaşacaklar. Çok mutluyuz. Silahlı kuvvetlerimizin kazanması için her türlü fırsatın olduğunu düşünüyorum. Rus birliklerini ve Rusya'nın iç siyasi güçlerini zayıflatacağını düşünüyorum. Bence harika.

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner, Rusya Savunma Bakanlığı'nı hedef aldı. Grubun lideri Prigojin, Rostov şehrinin kontrolünü ele geçirdi. Peki, Rus halkı bu konu hakkında ne düşünüyor?
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- Genel olarak, bu bir tür provokasyondur.

- Olanlar ilginç. Anladığım kadarıyla Kızıl Meydan her zaman kapalı değil. Polisler var. Korkutucu aslında. Ama henüz fikrimi açıklamayacağım.

16 aydır Rusya işgaliyle karşı karşıya olan Ukrayna halkı ise Rusya'daki bu karışıklığın işlerine yarayacağını düşünüyor.

- Çok fazla haber okudum ve bunun gerçekten olması için dua ediyorum. Umarım bu savaş son olur. Ve bu bizim sefaletimizin ve kederimizin sonu olur.

- Çatışmayı etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Bakhmut yönünün çoğunlukla Wagnerciler tarafından tutulduğunu ve birliklerimiz için tehlikeli olduklarını biliyoruz. Belki şimdi bazı Wagner kuvvetleri geri çekilir ve düzenli Rus ordusu orada olur. Ve onlar, bildiğimiz gibi o kadar soğukkanlı değiller. Onları yenmek daha kolay olabilir.

- Bence çok eğlenceli. Sadece izlemeliyiz ve her iki taraf için de tezahürat yapıyoruz. Umarım bizi rahat bırakırlar ve birbirleriyle daha iyi rekabet ederler.

Ancak tüm bunların bir komplo olduğunu düşünenler de var.

- Bunu bekliyordum ama yine de Rusya Savunma Bakanlığı ile Wagner Grubu arasında sadece dikkati saldırımızdan uzaklaştırmak için bir tür anlaşma olduğunu düşündüm.Yani medyaya özel bir şeyler yapabilirler. Bu yüzden haberleri takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve eğer orada gerçekten ciddi bir şey oluyorsa o zaman bu gerçek bir darbe olabilir.

 

 

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