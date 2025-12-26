Kanserli Hücrelere saldırıp yok ediyor: Son yapılan araştırmalar belli oldu! Alternatif yoksa kansere çare olabilir

  • İSTANBUL
Selma Savcı Giriş Tarihi:
Kanserin ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu hepimiz biliyoruz. Kanseri yok eden besinlerle mümkün sorusuna herkes yanıt arıyor. İlaçların yerine bu besinleri tüketmek daha avantajlı. Bilim insanları kanseri yenmek konusunda görüş bildiriyor. Evinizde yoksa öne çıkan acai çileğini alın! Son yapılan araştırmaların başarıyla sonuçlandığı açıkladı.İşte detaylar...

Kanserin ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu hepimiz biliyoruz. Çeşitli araştırmalar yapan bilim insanları tarafından kanseri yenmek gün geçtikçe kolaylaşıyor.

Peki kanseri önlemek ve hatta kanserli hücreleri vücuttan temizlemek besinlerle mümkün desek? Orta ve Güney Amerika’ya özgü olan acai çileği kansere birebir. Acai çileği, böğürtlen, ahududu, kızılcık, yaban mersini ve çileğe göre çok daha güçlü bir antioksidan kaynağı.

2009 yılında popüler olan bu acai meyvesi, oldukça kırılgandır ve anavatanı dışında bulmak oldukça zordur. Bu nedenle son zamanlarda tozu ya da meyvesi ticari satışa başladı.

Acai meyvesi, diğer meyvelere göre daha düşük şeker oranına sahip.

Bakıldığında 100 g acai meyvesinin; p’i kalori, P’si yağ, ’sı karbonhidrat, %4’ü protein. Ayrıca bu meyve; A vitamini, sodyum, kalsiyum da içeriyor.

Acai meyvesinin içerdiği antioksidanlar kanseri önlüyor. Özellikle lösemi hastalarında oldukça etkili. Araştırma sonuçlarına göre ise akciğer kanserine neden olan hücrelerin ?’sını öldürüyor.

Bu meyve ayrıca kilo vermek isteyenler için de yararlı.

Yüksek yağ içeren diyetlerin olumsuz etkilerini de azaltıyor. Açlığı ve glukoz seviyesini dengelediği için ek besin olarak da kullanılıyor.

