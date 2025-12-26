Zincir marketlerde pazar tartışması: Sektör karar konusunda ikiye bölündü

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun 'mutabakata' varıldığı açıklamasına sektör temsilcilerinden itiraz geliyor. Gıda Perakendecileri Derneği bu konuda bir görüş birliği olmadığını belirterek, "Haftanın bir günü kapatma hali, dolayısı ile daha az istihdam ya da küçülme anlamına gelecektir. Haftada bir gün kapalı kalmak, sadece mağaza istihdamında yüzde 14 seviyesinde bir azalmayı getirecektir" açıklaması yaptı.

ORTAK MUTABAKATA VARILMADI

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun (TAMPF) zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik mutabakat sağlandığı yönündeki açıklamaya itirazının ardından bu kez de Gıda Perakendecileri Derneği de (GDP)böyle bir mutabakata varılmadığını duyurdu.

İSTİHDAMDA YÜZDE 14 KÜÇÜLME ANLAMINI GELİR

Zincir marketleri bünyesinde barındıran GDP, sektörün, zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasıyla ilgili anlaşmaya vardıkları haberine dair bu doğrultuda bir görüş birliği bulunmadığını belirterek, "Mevcut durumda işletmeler, haftanın 7 günü faaliyet göstermek üzerine kurulu bir sistem yürütmekte, çalışan sayılarını da buna göre ayarlamaktadırlar. Haftanın bir günü kapatma hali, dolayısı ile daha az istihdam ya da küçülme anlamına gelecektir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yaklaşık 5 bin satış noktası ile tüm sektörü temsil etmekten uzak olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun, sektörü, ülke ekonomisini ve en önemlisi tüketicileri olumsuz etkileyecek bu konuda, tüm sektör adına açıklama yapmış olmasının son derece yanlış olduğunu ifade etmek isteriz. Çalışma günlerine getirilecek kısıtlama hem kısa hem de uzun vadede istihdamı son derece olumsuz etkileyecek, işletmeler işe alımlarını da doğal olarak sınırlandıracaktır. Ayrıca sadece perakendede değil doğrudan ve dolaylı olarak perakende sektörü ile etkileşim içerisinde olan başta üretim ve lojistik sektörleri olmak üzere birçok sektörde de istihdamın azalmasına neden olacaktır. Haftada bir gün kapalı kalmak, sadece mağaza istihdamında yüzde 14 seviyesinde bir azalmayı getirecektir. Tedarik zinciri ve tüm paydaşlar düşünüldüğünde olası istihdam kayıpları çok daha yüksek olacaktır"

Yine açıklamada alışveriş günlerinin kısıtlanmasının tüketici mağduriyetlerine neden olacağı belirtilirken, haftanın 7 günü, günün 24 saati internet üzerinden alışveriş yapılabildiği vurgusu yapıldı.