  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM’li Belediyeler Yol ve Su Değil ‘Toplumsal Cinsiyet Hizmeti' Veriyor!

İslami otellerin önemi bir kez daha ortaya çıktı! Karma havuz dayatmasının sonu ancak böyle olur

Türkiye'nin makine ihracatı 11 ayda 26 milyar dolara yükseldi Artan ihracata Çin engeli

‘Diktatör Netanyahu’nun askeri olduk’ Yunan gazeteci kazan kaldırdı

Ekran Defteri Kapandı: Zafer Şahin’den Sürpriz Ayrılık Kararı!

Epstein dosyasından paçayı kurtarma derdinde! Trump'tan takla üstüne takla

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Sosyal medyada bir kadınının feminizm sözleri olay oldu! Batı destekli sinsi projeye karşı hakikatin sesi yükseldi!

Fenerbahçe bunu kabul edecek mi? Sörloth'un istekleri 'yok artık' dedirtti

Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu
Ekonomi Zincir marketlerde pazar tartışması: Sektör karar konusunda ikiye bölündü
Ekonomi

Zincir marketlerde pazar tartışması: Sektör karar konusunda ikiye bölündü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zincir marketlerde pazar tartışması: Sektör karar konusunda ikiye bölündü

Türkiye’de zincir marketlerin pazar günü kapatılması önerisi, sektörde destek ve itirazların karşı karşıya geldiği hararetli bir tartışmaya dönüştü.

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun 'mutabakata' varıldığı açıklamasına sektör temsilcilerinden itiraz geliyor. Gıda Perakendecileri Derneği bu konuda bir görüş birliği olmadığını belirterek, "Haftanın bir günü kapatma hali, dolayısı ile daha az istihdam ya da küçülme anlamına gelecektir. Haftada bir gün kapalı kalmak, sadece mağaza istihdamında yüzde 14 seviyesinde bir azalmayı getirecektir" açıklaması yaptı.

ORTAK MUTABAKATA VARILMADI

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun (TAMPF) zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik mutabakat sağlandığı yönündeki açıklamaya itirazının ardından bu kez de Gıda Perakendecileri Derneği de (GDP)böyle bir mutabakata varılmadığını duyurdu.

İSTİHDAMDA YÜZDE 14 KÜÇÜLME ANLAMINI GELİR

Zincir marketleri bünyesinde barındıran GDP, sektörün, zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasıyla ilgili anlaşmaya vardıkları haberine dair bu doğrultuda bir görüş birliği bulunmadığını belirterek, "Mevcut durumda işletmeler, haftanın 7 günü faaliyet göstermek üzerine kurulu bir sistem yürütmekte, çalışan sayılarını da buna göre ayarlamaktadırlar. Haftanın bir günü kapatma hali, dolayısı ile daha az istihdam ya da küçülme anlamına gelecektir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yaklaşık 5 bin satış noktası ile tüm sektörü temsil etmekten uzak olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun, sektörü, ülke ekonomisini ve en önemlisi tüketicileri olumsuz etkileyecek bu konuda, tüm sektör adına açıklama yapmış olmasının son derece yanlış olduğunu ifade etmek isteriz. Çalışma günlerine getirilecek kısıtlama hem kısa hem de uzun vadede istihdamı son derece olumsuz etkileyecek, işletmeler işe alımlarını da doğal olarak sınırlandıracaktır. Ayrıca sadece perakendede değil doğrudan ve dolaylı olarak perakende sektörü ile etkileşim içerisinde olan başta üretim ve lojistik sektörleri olmak üzere birçok sektörde de istihdamın azalmasına neden olacaktır. Haftada bir gün kapalı kalmak, sadece mağaza istihdamında yüzde 14 seviyesinde bir azalmayı getirecektir. Tedarik zinciri ve tüm paydaşlar düşünüldüğünde olası istihdam kayıpları çok daha yüksek olacaktır"

Yine açıklamada alışveriş günlerinin kısıtlanmasının tüketici mağduriyetlerine neden olacağı belirtilirken, haftanın 7 günü, günün 24 saati internet üzerinden alışveriş yapılabildiği vurgusu yapıldı.

Tarihi karar alındı! Zincir markete 'pazar günü' düzenlemesi
Tarihi karar alındı! Zincir markete 'pazar günü' düzenlemesi

Gündem

Tarihi karar alındı! Zincir markete 'pazar günü' düzenlemesi

O zincir market bankacılığa giriyor: Katılım bankası için başvuru yapacak
O zincir market bankacılığa giriyor: Katılım bankası için başvuru yapacak

Ekonomi

O zincir market bankacılığa giriyor: Katılım bankası için başvuru yapacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Bırakın bu işleri küçük esnafmi kaldı yapacağınız belli dar geçimli insanlar için yirmi kalem mal maliyetine satilmali
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23