Ruslar, Hafter için sahte para bastı
ABD, son zamanlarda büyük gerilimler yaşadığı Türkiye’yi yanına çekmek için Rusya’yı sıkıştırmaya devam ediyor… Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Hafter’e gönderdiği uçakların fotoğraflarını yayınlayan Amerika, şimdi de verdiği istihbaratla Ruslar aracılığıyla basılıp Hafter’e gönderilmeye çalışılan 1.1 milyar dolar değerindeki sahte Libya parasına Malta’nın el koymasını sağladı.
Münübe Yılmaz
Malta’nın, Hafter’e gidecek olan sahte Libya dinarlarına bu hafta başında el koyduğunu açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı, paraların bir Rus devlet şirketi olan Guznak tarafından basıldığını duyurdu. ABD, Malta’ya sahte paralara başarılı bir şekilde el koyduğu için de övdü.
Hafter için sahte para basan Rus Guznak matbaası, eli kanlı Esed rejimine Suriye Lirasının basımında kullanılan banknotları da sağlıyor.