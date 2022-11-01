Ruslar bile şaşırdı! Az önce duyurdular: Türkiye Almanya'yı geride bıraktı
Rus RBC Gazetesi, Türkiye'nin Rusya'ya Eylül ayındaki ihracatının rekor seviyelere ulaştığını yazdı.
Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı eylül ayında yine rekor kırdı. Aylık ihracat ağustosa kıyasla yüzde 21 artarak 1,15 milyar dolara yükseldi. RBC, Türkiye'nin böylece Rusya'ya ürün satışında Almanya'yı geride bıraktığını yazıyor.
TÜİK verilerine dayandırılan habere göre, geçtiğimiz yıl eylül ayında Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 504 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.
Gazete Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlardan sonra Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının düzenli olarak arttığına dikkat çekiyor.