Ruslar bile bu işe şaştı kaldı! Mayıs ayında herkes Türkiye'ye gidecek

Rusya'da Mayıs tatili için en popüler destinasyon Türkiye oldu.

Mevcut tatil çeşitliliğindeki artış, yurt dışına seyahat talebindeki toparlanma ve güneydeki havalimanlarına getirilen kısıtlamalar, mayıs tatilleri için Rusların yurtiçi tur taleplerinde yüzde 24 düşüşe neden olurken, seyahat acentelerine göre mayıs tatili için en popüler destinasyon paket tur satışlarının yüzde 36’sını oluşturan Türkiye oldu.

Kommersant gazetesi birçok Rus turistin fiyat artışı nedeniyle mayıs tatillerini reddederek yaz tatiline odaklandığına değinirken, ülkede faaliyet gösteren çevrimiçi seyahat servisi Sletat.ru verilerine göre, mayıs tatilleri için paket tur satışlarında iç hatların payı yıl içerisinde yüzde 50’tan yüzde 24’e geriledi.

Bir diğer seyahat servisi Travelata.ru’ya göre, yurt içi destinasyonlar, bir yıl önceki yüzde 53’lük paya kıyasla şimdi tüm tur satışlarının yüzde 24’ünü oluşturuyor

Yandex.Travel verilerine göre ise bahar tatilinde Rusya sınırları içerisinde tur satışlarının yüzde 89’dan yüzde 76’ya gerilediği gözlemlenirken, uzmanlar, ülkenin güney havalimanlarının halen kısıtlamalara maruz kalması ve diğer yandan birçok yabancı ülkenin sınırlarını açması nedeniyle yurtdışı tur satışlarında artış eğilimi kaydediyor.

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Güncel verilere göre Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelerin rezervasyon yapısındaki payı yüzde 8’den yüzde 14’e, komşu ülkelerin payı ise yüzde 3’ten yüzde 9’a yükselirken, OneTwoTrip seyahat servisine göre Rusya’daki iç hat bilet satışlarının yüzde 78,3’lik paya sahip olduğu, önceki yılın mayıs ayında bu payın yüzde 94’e ulaştığı ifade edildi.

Dolphin tur operatörü genel müdürü Sergey Romashkin, mayıs tatillerinde Rusya’daki gezilere olan talebin geçen yılla karşılaştırılabilir olduğunu söylerken, ayrıca bir yıl önce mayıs tatillerinde devlet tarafından tatil harcamalarının kısmen ödendiği turistik geri ödeme programının yürürlükte olduğunu hatırlattı.

Sletat.ru ve Travelata.ru verilerine göre ise mayıs tatili için en popüler yurtdışı tatil destinasyonu yüzde 36’lık payla tartışmasız Türkiye olarak gözlemlenirken, öte yandan uzmanlara göre Türkiye ile Rusya arasındaki sefer sayılarındaki sorunlar halen sürüyor.

Tur operatörlerinin hesaplamalarına göre yıl için Türkiye’de tatil maliyeti yüzde 37 artışla 183 bin rubleye yükselirken, mayıs tatili tur satışlarındaki payı yıl boyunca yüzde 6’dan yüzde 11’e yükselen Mısır ise ikinci sırada yer alıyor.

Mısır tatilinin maliyeti ise yıl içerisinde yüzde 4,2 artışla 191 bin 500 rubleye yükselirken, ilk 3 popüler yabancı tatil destinasyonu içerisinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri ise aynı zamanda 216 bin rublelik ortalama tur maliyetiyle en pahalı yurtdışı tatil noktası olarak göze çarpıyor.

Yandex.Travel tahminlerine göre de bağımsız seyahat edenler arasında Türkiye, Özbekistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri başı çekiyor.(Gazetem.ru)