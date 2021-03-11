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Dünya Ruslar az önce dünyaya duyurdu! Türk SİHA'ları ile saldırıya geçecekler
Dünya

Ruslar az önce dünyaya duyurdu! Türk SİHA'ları ile saldırıya geçecekler

Rus askeri uzman Igor Korotchenko, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Türk SİHA'ları ile saldırılara başlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 12:02:00 -
Ruslar az önce dünyaya duyurdu! Türk SİHA'ları ile saldırıya geçecekler

Rus askeri uzman Igor Korotchenko, olası bir Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'den alınan Bayraktar SİHA'ların aktif olarak saldırılarına maruz kalacaklarını belirtti.

Rus basınına verdiği röportajda Rusya ile Ukrayna arasında sürekli olarak yaşanan çekişmeler hakkında konuşan askeri uzman Igor Korotchenko olası savaşın senaryoları hakkında açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile Türkiye arasındaki temasların yoğunlaşmasının tesadüf olmadığına dikkati çeken Uzman Korotchenko, satın alınan insansız hava araçlarının üretimini kendi ülkelerinde de yapmak istediklerini söyledi. Korotchenko, yaptığı olası savaş değerlendirmesinde ise satın alınan Türk SİHA'ların aktif olarak kullanacağına inanıyor.

Donbass'ta son zamanlarda çatışmaların giderek arttığını bildiren askeri uzman durumun ağırlaştığını ifade etti.

"Operasyona hazırlanıyorlar"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Ruslan Khomchak DA 22 Şubat'ta yaptığı açıklamad durumun giderek kötüleştiğini belirterek ordunun saldırı operasyonları için hazırlandığını söyledi. Rusya'nın Donbass'taki temas grubunda tam yetkili olan Boris Gryzlov ise Ukraynalı yetkililerin ihtilafı tırmandırma yolunda olduğunu kaydederek temas hattındaki durumu son tehlikeli safhaya geldiğini nitelendirmişti.

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Yorumlar

mustafa

kırımı işgal ettin aldın idlibde sivilleri katlettiniz rusya.İnşallah Ukrayna yener geri kazanır topraklarını
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