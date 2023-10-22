Rus yetkili çok önemli gelişmeyi duyurdu: Rusya-Çin ticareti 2023 yılı ithalatını artırdı!

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov, Çin’den Rusya’ya yapılan ithalatın bu yıl önemli ölçüde arttığını ve genel olarak ticaretin dengede kaldığını belirtti. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus dış ticaretinde ruble ve yuanın payının yüzde 68'e kadar çıktığını ifade etti.

Rusya, 2023 yılında Çin’den ithalatını artırdı.

Reshetnikov, Pekin’deki basın toplantısında şunları söyledi: “Bu yıl Çin’den gelen ithalatımız önemli ölçüde arttı. Boşalan pazarları büyük ölçüde Çin ürünleri dolduruyor, ki bu ihtiyacımız olan şeydir. Çünkü Çin ve diğer ülkelerle yaptığımız ticaretten elde ettiğimiz yuan ile gerekli ithalatı gerçekleştiriyoruz.”

Bakan, bu ithalatın sadece tüketici malları değil, aynı zamanda ara ürünler de içerdiğine dikkat çekti. “Yani, işbirliği çerçevesinde yerel üretim için ihtiyaç duyduğumuz ürünleri içeriyor. Bu aynı zamanda yatırım ithalatı anlamına gelir, yatırım projelerimizi sürdürmek için gereken malzemeleri içerir. Bu nedenle, bu rakam hem ithalatın büyüdüğü hem de ihracatın arttığı olumlu bir gelişmedir” dedi.

gazetemru'ya göre: Reshetnikov aynı zamanda genel ticaretin dengeye geldiğini belirterek, “Şu anda ticarette belirli bir negatif dengenin olduğunu farkındayız, ancak bu genel olarak normal bir durumdur, çünkü ithalata ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.