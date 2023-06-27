Rus Wagner grubunun Suriye'deki akıbeti: Ülkeye girişi ne olacak, yasakladı mı, kalacak mı? İlan etti

Putin yönetimine karşı kalkıştığı isyanı 1 gün süren Rus paralı ordu Wagner'le ilgili akıllara "Suriye" sorusu geldi. Suriye'de muhaliflere yönelik operasyonlarda yer alan Wagner savaşçılarının bu ülkedeki akıbeti merak konusu oldu.2015'TEN BU YANA SURİYE'DELERUkrayna'da ön saflarda savaşan Rus paralı ordu Wagner, geçtiğimiz günlerde Putin yönetimine karşı isyana kalkıştı. 1 gün süren isyan, anlaşma yoluyla sona ererken, Wagner'in Suriye'deki varlığı merak konusu oldu. Rusya'nın Ekim 2015'te Suriye'de askeri müdahale başlatmasıyla birlikte Wagner grubu Suriye'de görülmeye başladı.

MUHALİFLERE YÖNELİK OPERASYONLARDA WAGNER YER ALIYOR

Wagner, Humus ilinin orta bölgesinde yer alan Tedmur'da, Hama ilinin Mezar, Kasır Muvali bölgelerinde, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde, kuzeydeki Cerrah havaalanında, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde, Maasran, Marşorin bölgelerinde, Lazkiye ilinin Nabi Yunus Tepesinde ve Kamışlı'daki üsleri koruma görevinin yanı sıra Şam yönetiminin muhaliflere düzenlediği askeri operasyonlarda görev alıyor.

SURİYE'DEKİ GELECEĞİ NE OLACAK?

Wagner grubu, Suriye'de 25. Tümen özel birliklerle, 5. Kolordu, 4. Kolordu, 6. Tümen'e bağlı 76. tugay ve 875 numaralı bölükle farklı bölgelerde Suriye Ordusu ve İran destekli terörist gruplarla askeri operasyonlara katıldı. Beşşar Esed yönetimine yoğun askeri destekte bulunan Wagner grubunun Rus yönetimiyle ters düşmesinin ardından Suriye'deki geleceği ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

WAGNER'İN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

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KRİZİ "BELARUS" FORMÜLÜ SONLANDIRDI

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

PRİGOJİN BELARUS'A GİDECEK

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.

"İSTEYEN BELARUS'A GİDEBİLİR"

Putin, 26 Haziran'da televizyon kanallarından halka sesleniş konuşmasında, "Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus'a gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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