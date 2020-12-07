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Aktüel Rus ve Ermeni dışişleri bakanları Moskova’da bir araya geldi
Aktüel

Rus ve Ermeni dışişleri bakanları Moskova’da bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:44:59 -
Rus ve Ermeni dışişleri bakanları Moskova’da bir araya geldi

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, başkent Moskova’da bir araya gelerek, Karabağ’daki son gelişmeleri görüştü.

Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin ardından Lavrov ve Ayvazyan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ermenistan’ın Karabağ’da bulunan 7 bölgedeki işgalini sonlandıran 10 Kasım tarihli anlaşmanın önemine işaret eden Ayvazyan, "Bu geçici bir anlaşma değildi. Kan dökülmesini durduran ve ateşkes sağlayan önemli bir kilometre taşıydı." diye konuştu.

Karabağ sorununun çözümüne yönelik bazı ana konuların ise henüz çözülmediğini savunan Ayvazyan, "Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinde durumun istikrara kavuşmasının ardından Azerbaycan ile görüşme yapacağız." dedi.

Lavrov da Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmanın uygulanmaya devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık bir aydır ateşkesin fiilen uygulanmasından memnunuz, mülteciler geri dönüyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in "Türkiye ve Rusya, Suriye, Libya ve Kafkasya’da etki alanlarını paylaşıyorlar." şeklindeki yorumunu da değerlendiren Lavrov, şöyle konuştu:

"AB’nin çağdaş bir şekilde davranacağını ve dünyayı etki alanlarına bölünmüş şekilde sunmaya çalışmayacağını umuyorum. Bir çatışmanın çözümüne dürüstçe katılım olursa, herkes için yeterli alan olacaktır. Bu katılım bazı jeopolitik faydalar ve üçüncü tarafların faydası için çıkar elde etme uğruna olmamalıdır. Türkiye, Rusya ve İran, Suriye krizi konusunda adım atmadan önce bu konuda hiç kimse adım atmamıştı. Kafkasya ise Rusya, Türkiye ve İran’ın komşu bölgesidir. Burada olanlara kayıtsız kalmamız mümkün değildir."

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