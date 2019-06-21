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Rus turist sayısında hedef 7 milyon

Rusya'da düzenlenen ve Türk tarihi, kültürü, sanatı ile mutfağının tanıtıldığı Türkiye Festivali'nin, ülkeye gelecek Rus turist sayısını önemli ölçüde artıracağı belirtildi- Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık:- "Türkiye'nin bu yıl hedefi olan 6 milyon Rus ziyaretçi sayısı, bu tür organizasyonlarla 7 milyona ulaşacaktır. Bundan son derece eminiz. Bu tür organizasyonların kesintisiz bir şekilde devam etmesini arzuluyoruz"- "Türkiye'yi bütün özellikleriyle oraya taşıyoruz ve doğrudan tüketiciye dokunma şansımız oluyor. Festival sayesinde birçok insan Türkiye'de yaşayamadığı birçok olayı orada yaşayıp, deneyimleme fırsatı buluyor"

21 Haziran 2019 Cuma 11:13
Rus turist sayısında hedef 7 milyon

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Rusya'nın başkentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Festivali'nin, ülkeye gelecek Rus turist sayısının artmasına önemli katkı sağlayacağı bildirildi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin güzel bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, TÜROFED, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Birliği (TTYD) koordinasyonunda Moskova'da organize edilen festivalin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini aktaran Ayık, üç günlük süre içinde 130 binin üzerinde katılım olduğunu kaydetti.

Festival için Rusya'dan, Türkiye'ye gelecek turist sayısına önemli katkı sağlayacağını belirten Ayık, "Türkiye'nin bu yıl hedefi olan 6 milyon Rus ziyaretçi sayısı, bu tür organizasyonlarla 7 milyona ulaşacaktır. Bundan son derece eminiz. Bu tür organizasyonların kesintisiz bir şekilde devam etmesini arzuluyoruz." dedi.

- "Festivalde Türkiye'nin tüm özelliklerini tanıttık"

Festivalde Türkiye'nin bilinmeyen tüm yönlerini Ruslar ile buluşturduklarını anlatan Ayık, festivalde sadece turizm paydaşları ile buluşmadıklarını, halka dokunduklarını ifade etti.

Türkiye'nin tüm özelliklerini Rusya halkına yaşatarak anlattıklarını vurgulayan Ayık, şöyle devam etti:

"Rus halkına Türkiye'nin tüm özelliklerini götürdük. Gastronomi, kültürel değerler, birçok sanatsal faaliyetler, müziğimiz, mehter takımımız orada. Türkiye'yi bütün özellikleriyle oraya taşıyoruz ve doğrudan tüketiciye dokunma şansımız oluyor. Festival sayesinde birçok insan Türkiye'de yaşayamadığı birçok olayı orada yaşayıp, deneyimleme fırsatı buluyor. Bu açıdan bakıldığında festivaller çok önemli."

- Festival farklı ülkelere açılacak

Ayık, Türkiye Festivali'ni sadece Rusya'da değil, farklı ülkelerde de gerçekleştirmek istediklerine değinerek, özellikle Almanya, Ukrayna ve Polonya ile Balkan ülkelerinde bu tür etkinlikleri organize etmeyi planladıklarını vurguladı.

Fuarların yanında bu tür organizasyonların da yapılmasının önemine vurgu yapan Ayık, Türkiye'yi üç boyutlu bir şekilde kaynak pazarlara taşımak gerektiğini bildirdi.

Bu tür organizasyonlar için her türlü desteğe hazır olduklarını kaydeden Ayık, "Elimizi taşın altına koymaya hazırız. Her türlü maddi ve manevi katkıyı yaparız. Yeter ki Bakanlık yanımızda olsun, bizim karşılaştığımız zorlukları bertaraf etmede bize destek olsunlar. Dünyanın her tarafında bu tür festivalleri çok rahat yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:13
  1. Osman Ayık
  2. Rusya
  3. Turizm
  4. türkiye festivali

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