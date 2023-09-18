Rus teorisyen Dugin: Türkiye'de LGBT'nin normalleşmesine karşı düzenlenen buluşmadan memnunum

Rus teorisyen -filozof Aleksandr Dugin, Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda 200 STK’nın katılımıyla düzenlenen "Büyük Aile Buluşması"na video mesaj göndererek desteklerini ifade etti.

LGBT propagandasına karşı tepkileri duyurmak amacıyla düzenlenen "Büyük Aile Buluşması", Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda 200 STK’nın katılımıyla düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı sosyolog ve düşünür Aleksandr Dugin de buluşmaya video mesaj göndererek desteklerini ifade etti.

'Bu buluşmayı düzenlediğiniz için çok mutluyum'

Konuşmasına "Sevgili Türk dostlarım LGBT'nin normalleşmesine karşı bu buluşmayı düzenlediğiniz için çok mutluyum. " diyerek başlayan Dugin, "Buraya farklı partilerden ve siyasi hareketlerden insanların katılmasına çok seviniyorum. Çünkü bu sadece geleneksel İslami dini değerleri korumaya çalışan dindar insanların bir meselesi değil." ifadelerini kullandı.

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'Bu haysiyetini korumaya çalışanların mücadelesidir'

Tamamen normal gösterilen hatta çoğunlukla dayatıcı ve 'zorunlu' olarak görülen LGBT propagandasıyla mücadele etmenin gerekliliğine vurgu yapan Dugin, "Türkiye'de solcu ve sağcı demeden parti ayrımı yapmadan her kesimden insanların bu protestoya katıldığı için çok mutluyum. Bu cinsiyetler arası normal ilişkiyi korumaya çalışan, aileyi korumaya çalışan ve insanların haysiyetini korumaya çalışan tüm insanların mücadelesidir. Öyleyse görüşleriniz, kararlarınız, cesaretiniz, adalet duygunuz ve normaliteyi savunmanız için sizi tebrik ederim. Tanrının insanı bir kadın ve bir erkekten (Adem ve Havva) yarattığı açıktır. Türkiye'de adalet için mücadele veren gelenekçi savunucuların bu belaya, bu sapkınlığa karşı birleşme eğiliminde olmasından çok mutluyum." diye konuştu.