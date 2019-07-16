Rus siyaset bilimciden bomba açıklamalar! ‘15 Temmuz'un ardında CIA vardı'

Duma Başkanı Sergey Narişkin'in danışmanlığını yapan; Kremlin ve Rus ordusuyla yakın ilişkileri olan Rus stratejist ve siyaset bilimci Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Independent Türkçe'ye verdiği röportajda "15 Temmuz'un arkasında CIA vardı" dedi.

İşte röportajın ilgili bölümü:

14 Temmuz 2016'da, yani darbe girişiminden bir gün önce Ankara'daydınız. 14 Temmuz'da Türkiye'yi darbe girişimiyle ilgili uyardığınızı söylediniz. Bunu nasıl bildiniz? Darbe girişiminin işaretleri neydi?

"Öncelikle jeopolitik bir analiz yapmak durumundayım. Darbe girişiminin tıpkı Rus uçağının düşürülmesi konusunda olduğu gibi Rus-Türk ilişkilerine zarar vermek için tasarlandığını düşünüyorum. Rusya ve Türkiye askeri çatışmaya sokulmaya çalışıldığı için Rus uçağı düşürülmüştü. Ve bunun ardında aslında Amerikan güçleri vardı. Ankara'yı Moskova'dan özür dilemesi konusunda ikna etmeye çalışmıştım. Bu sorunu çözdü. Bu aynı zamanda jeopolitik bir jest olurdu. Erdoğan, Gülen'e yakın bazı grupların kendisi üzerinde baskı kurduğunun ve onu iktidardan indirmek istediğinin farkındaydı. Erdoğan, Rusya'dan özür dilediğinde en azından benim için bir şeylerin olacağı açıktı. Bu özürle birlikte Erdoğan'ın Rusya ile yeni bir aşamaya geçeceği belliydi. Erdoğan'ın sadece dışarıda değil Türkiye içinde de düşmanları vardı. ABD tarafından CIA eliyle Erdoğan'a karşı bir saldırı olacağı belliydi. Üç yıl önce 14 Temmuz'da Türkiye'deyken; Türkiye'nin Rusya'ya yönelik attığı adımın çok önemli olduğunu, Erdoğan'ın karşı bir saldırıyla karşı karşıya kalabileceğini söylemiştim. Şüphesiz böyle bir darbe girişimi olabileceği ihtimaline dair elimde bilgi vardı. Fakat tam detayları bilmiyordum. 1 gün içinde mi olur, 1 hafta içinde mi olur, 1 ay içinde mi olur yoksa herhangi bir zaman dilimine mi denk gelir; işte bu konu hakkında fikir sahibi değildim. 14 Temmuz'da farklı yapılar ile özel görüşmelerim oldu."

"Olasılıktan bahsettim”

Erdoğan ile ya da herhangi hükümet yetkilisiyle darbe girişimi olacağına dair sahip olduğunuz bilgileri paylaştınız mı? Erdoğan'ın başdanışmanlarıyla görüştürüğünüz söyleniyor.

"Ankara'nın Eski Belediye Başkanı Gökçek, bazı askeri çevrelerin temsilcileri, Vatan Partisi, Hasan Cengiz gibi Avrasyacılar ile konuştum. Erdoğan ya da hükümetten herhangi bir yetkiliyle konuşmadım. Fakat uzmanların ve etkili grupların hatta Türk derin devletinin de katıldığı pek çok toplantı gerçekleştirdim. Bu görüşmelerimde böylesi güçlü bir olasılıktan bahsettim."

"Putin darbeye ilişkin bilgilendirilmişti"

Geçen yıl bu zamanlar Türkiye'de darbe girişimiyle ilgili bir konuşma yaptınız. Konuşmanızın bir bölümünde şöyle bir ifade var: "Elbette Putin istihbarat ve diğer kanallar vasıtasıyla tüm gerekli bilgilere sahipti. Fakat en önemli şey bilgi değil. En önemli şey o bilginin nasıl yorumlandığı." Eldeki bilginin yanlış yorumlanması gibi bir sorun mu var? Türkiye uyarılarınızı dikkate almadı mı?

"Putin Türkiye'de bir şeylerin olacağına dair bilgilendirilmişti. Putin elbette bu bilgiyi iki farklı ihtimal üzerinden yorumlayabilecek bir devlet adamı. Birincisi Putin Türkiye'de böyle bir darbe hazırlığı olduğunu değerlendirebilirdi. İkincisi Erdoğan'ın sonunun gelmesi Türkiye-Rusya ilişkileri açısından çok daha kötü olurdu. Liberal, globalist, anti-Avrasyacı, Rus karşıtı bir hava oluşabilir, Türkiye'de bir iç savaş başlayabilirdi. Eğer darbe başarılı olsaydı bu gibi durumlar ile karşı karşıya kalabilirdik. Erdoğan'ın yenilgiye uğraması sadece onun açısından değil bizim açımızdan da olumsuz olurdu. Bu sadece bir tahmin değil aynı zamanda önümüzde duran bir olguydu. O yüzden darbe olduğunda Putin, Erdoğan'ı yasal güç sahibi ve siyasi lider olarak tanıdığını hemen açıkladı."

Darbe girişiminin ordu tarafından organize edilmediğini söylüyorsunuz, ordunun kullanıldığını ve Türk devletinin yararına olmadığını belirtiyorsunuz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardında CIA'den bahsediyorsunuz. FETÖ tamamen CIA ve ABD tarafından mı kontrol ediliyordu?

"Burada öncelikli olarak önemli olan Türk Ordusu'nun pozisyonu. En başından bu yana aslında çok açık bir durum söz konusu. Tüm yanlış anlaşılmalara rağmen tamamen sahte bir dava olan Ergenekon davasının oluşumunda FETÖ ve CIA gibi küresel güçlerin parmağı vardı. Önceden ordunun yapısının Erdoğan'ın lehine olmadığını söylemek gerekir. 15 Temmuz'daki askeri bir darbe girişimi değildi sadece ordu içindeki küçük bir kesimin Türkiye'deki kalkışmasıydı. Darbeciler ne vatansever ne Kemalist'ti. Tamamen FETÖ ile CIA'nin etkisi altındaki bir kesimden oluşuyordu. Bu kalkışma Amerikan hükümetinin rejim değişikliği üzerine tasarlayıp onayladığı bir kalkışma değildi. ABD'nin yapısı içinde küresel yapılar üzerine kafa yoran bir kuruluşun girişimiydi diyebiliriz. Çünkü Trump'tan önce ABD yönetimi birleşik bir anlayışa sahip değildi. O dönem ABD yönetimi içinde küreselci-milli çatışması ve rekabeti söz konusuydu. Darbe girişiminin ardında CIA'nin küreselci parçasının olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğim kadarıyla ABD'de de bu konuda ciddi görüş ayrılıkları oldu ve belki de bu yüzden darbe girişimi Erdoğan tarafından daha kolayca bastırılabildi. Kısacası Birleşik Devletler Türkiye'de rejim değişikliği konusunda birleşik bir fikre sahip değildi. FETÖ, CIA yapısı içindeki tekil bir fraksiyon tarafından harekete geçirildi. Bu ekip ayrıca Türkiye'de bir dönüşümü öngörüyor ve bağımsız Kürt devletinin varlığını savunuyorlardı. Fakat bu plan ABD yönetimi içindeki tüm taraflarca kabul görmedi. Ama şunu da söylemek gerekir. Türkiye'de darbenin gerçekleşmesini isteyip de bunu göremeyenler Amerikan seçimlerinde Trump'ın seçilmesini istediler ve onu desteklediler. Bunun en büyük nedeni Trump'ın Erdoğan'ı sevmemesi kadar, Türk ve İslam karşıtı olması ve genel manada Büyük Ortadoğu Projesi fikirlerini paylaşmamasıydı."

Darbeden bir gün önce Ankara’daydı

Dugin, darbe girişimi gerçekleşmeden bir gün önce, 14 Temmuz'da Ankara'da dönemin belediye başkanı Melih Gökçek ve Vatan Partisi'nden isimlerle bir araya gelmiş, Türkiye'de darbe girişimi ile ilgili çeşitli hazırlıkların içinde olunduğunu söylemişti.