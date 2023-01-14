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Ekonomi Rus şirketinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen başlıyorlar
Ekonomi

Rus şirketinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen başlıyorlar

Rus havayolu şirketi Pobeda, 23 Şubat 2023 tarihinden itibaren İstanbul uçuşlarına başlama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 19:30:00 -
Rus şirketinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen başlıyorlar

Pobeda, Şubat ayında Mahaçkale ve Kazan’dan İstanbul uçuşlarına başlıyor.

Rus havayolu şirketi Pobeda, şubat ayında Mahaçkale ve Kazan’dan İstanbul uçuşlarına başlayacağını duyurdu.

Şirketin basın servisinden yapılan açıklamaya göre Mahaçkale-İstanbul uçuşları 23 Şubat 2023 tarihinde başlayacak. Haftada üç gün düzenlenecek seferler salı, perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

22 Şubat 2023’te başlayacak Kazan-İstanbul uçuşları ise çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün düzenlenecek

Ayrıca Mahaçkale ve Kazan’dan İstanbul uçuşları için bilet satışlarının başladığı belirtildi.

Turizm Güncel

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