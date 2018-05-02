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Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Boğaz’dan geçen Rus savaş gemisinin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu ve tek sıra halinde askerlerin olduğu görüldü.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:28
Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Karadeniz'den  bugün saat 16.00'da İstanbul  Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 151 borda numaralı Rus donanmasına ait çıkartma  gemisi 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaştı. Geminin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu ve tek sıra halinde askerlerin olduğu görüldü. Geminin orta kısmında bulunan askerler ise kıyıyı izledi.  Güvertesinde askerlerin selamlama yaptığı savaş gemisine sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

ÇANAKKALE’DEN ÇIKARMA GEMİSİ GEÇTİ

Rusya’nın Karadeniz filosuna kayıtlı olan 152 borda numaralı ‘Nikolay Filchenkov’ adlı genel amaçlı çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan gemi 10.40’da Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi'ne doğru yol alan geminin güvertesinde askerlerin nöbet tutması ve üzeri örtülerek kamufle edilmiş askeri malzeme olması ise dikkat çekti.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:28
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. Rus savaş gemisi
  4. Boğaz

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