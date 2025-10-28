Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor!

Rusya Pazartesi günü, birliklerinin Ukrayna'da üç köyü daha ele geçirdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, birliklerinin Zaporijya bölgesindeki Novomykolaivka ve Pryvilne ile Dnipropetrovsk bölgesindeki Yegorivka yerleşimlerini ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya, güneydeki Zaporijya bölgesini ilhak etmiş durumda. Dnipropetrovsk bölgesi üzerinde ise henüz resmi bir talep bulunmuyor.

AFP'ye göre, bu yıl Rus ordusu Ukrayna'da yaklaşık 6 bin kilometrekarelik bir alanı ele geçirdi. Bu, Ukrayna topraklarının yüzde 1'ine tekabül ediyor.

Öte yandan Ukrayna ordusu hafta sonu, Rusya'nın aylardır kuşatmaya ve ele geçirmeye çalıştığı Pokrovsk şehrine yaklaşık 200 Rus askerinin girdiğini açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Pazar günü yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ana saldırı gücünü şehrin çevresinde yoğunlaştırarak zor bir durum oluşturduğunu" dile getirdi.

Rusya ayrıca, Harkiv bölgesinde stratejik öneme sahip bir şehir olan Kupyansk'ı da hedef alıyor.

