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Rus milyarderden Özbekistan’daki 20 bin aileye para yardımı

Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov, Özbekistan’da Ramazan Bayramı öncesi korona virüs nedeniyle yaşam koşulları zorlaşan 20 bin aile için 5 milyon dolar yardım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:27:31 -
Rus milyarderden Özbekistan’daki 20 bin aileye para yardımı

Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov, Özbekistan’da Ramazan Bayramı öncesi korona virüs nedeniyle yaşam koşulları zorlaşan 20 bin aile için 5 milyon dolar yardım yaptı.


Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov tarafından ülkede korona virüs salgını nedeniyle oluşturulan Sehavet ve yardım Milli Dayanışma fonuna 5 milyon dolar aktarıldı. Bu para Taşkent, Namangan ve Andican vilayetleri ve Taşkent şehrindeki sosyal yardıma ihtiyacı olan ve pandemi nedeniyle geçici olarak işini kaybeden 20 bin ailenin adlarına açılan banka hesaplarına 2.5 milyon somdan (250 dolar) yatırıldı.

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