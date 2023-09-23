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Ekonomi Rus milyarder Türkiye'de otel zinciri açacak: Flaş hamle belli oldu! Rus isim keşif yapmaya başladı
Ekonomi

Rus milyarder Türkiye'de otel zinciri açacak: Flaş hamle belli oldu! Rus isim keşif yapmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-23 22:12:00 - 2023-09-23 22:19:52
Rus milyarder Türkiye'de otel zinciri açacak: Flaş hamle belli oldu! Rus isim keşif yapmaya başladı

Rusya'dan girişimci Vladislav Doronin, Türkiye'de kendi markasıyla lüks oteller zinciri kuracak!

Dünyada "ünlü manken Naomi Campbell'in eski sevgilisi" olarak ünlenen Rus girişimci Vladislav Doronin, Türkiye'de kendi markasıyla lüks oteller zinciri kurmayı planlıyor. Dünya gazetesinin haberini aktaran Rus basını Doronin'in 2011 yılında Bodrum'da Amanruya isimli tesisle sektöre girdiğini hatırlatıyor.

Doronin'in Janu markasıyla 4 yıl içinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkede otel açacağı bildirildi.

Markanın 2026 yılında Türkiye'de faaliyete geçeceği, ilk oteli de İstanbul'da tahmin ediliyor.

turkrus'a göre: Doronin Janu markasıyla Maldivler, Karadağ ve Suudi Arabistan'da, Aman markasıyla da Venedik'te otel açmıştı.

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