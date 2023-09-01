Rus medyası yeni adresi gösterdi: Hakan Fidan'ın teması sonrası Türkiye ve Rusya’dan tahıl koridoru detayı

Türk ve Rus dışişleri bakanlarının Moskova'daki görüşmesinden çıkacak sonuç, tüm dünya tarafından merakla bekleniyordu. Rusya'nın 17 Temmuz tarihinde Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmesiyle gıda fiyatlarında ortaya çıkan artış, gözlerin Moskova'ya çevrilmesine neden oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyaretleri kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelerek tahıl koridoru anlaşmasını ele almıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bir araya gelmesinden dakikalar önce, Türkiye ve Rusya liderlerinin 4 Eylül Pazartesi günü yüz yüze görüşeceği duyuruldu. Ankara ve Moskova, uzun süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in randevu programını netleştirmek için çaba gösteriyordu.

Bu koşullar altında gerçekleşen Fidan ve Lavrov buluşmasının ardından bakanlar kameralar önüne çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılmasının hem dünya gıda güvenliği hem de Karadeniz'in istikrarı için fevkalade önemli olduğunu söyledi. Türk Dışişleri Bakanı ayrıca, Ankara'nın çabalarıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni bir öneri paketi hazırladığı bilgisini de verdi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, BM'nin sunduğu yeni tekliflerin Moskova'ya ulaştığını ancak Rusya'nın henüz mennun olmadığını bildiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın anlaşmaya geri dönmesi için Batılı ülkelerin yapması gerekenlerin listesini Türkiye'ye verdiklerini söyledi.

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Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanıp bir yılda 33 milyon ton tahılı dünya pazarına ulaştıran anlaşmanın geleceği Rus medyasının da ana gündemi. İzvestiya gazetesi, 'Türkiye, tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması için bir dizi teklif hazırladı' başlıklı haberinde Moskova'nın hafta başında ilan ettiği kendi önerisini de hatırlattı. Buna göre, Katar'ın finansal desteğiyle Rus üretimi 1 milyon ton tahıl önce Türkiye'ye getirilecek, ardından işlenip ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek.

'HASAT İÇİN DIŞ İLİŞKİLER BAKANLIĞI'

Kommersant gazetesi 'Hasat için dış ilişkiler bakanlığı' başlığıyla sunduğu haberde Türkiye ve Rusya'nın 1 numaralı diplomatlarının tahıl anlaşmasının 2.0 versiyonunun görüştüklerini belirtip, Ankara'nın geçen ay askıya alınan anlaşmanın tekrar hayata geçirilmesi dışında bir alternatif görmediği yorumunu yaptı.

Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı unvanıyla ilk kez Moskova'yı ziyaret ettiğini vurgulayan Kommersant, Türk diplomatın bir hafta önce de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittiğini ve bu seyahatin tesadüf olmadığını kaydetti.

Her halükarda bakanlar düzeyindeki görüşmenin tahıl anlaşması müzakerelerinin henüz bitmediğini gösterdiğini kaydeden gazete, sorunun çözümü için Erdoğan ve Putin'in Pazartesi günü Soçi'deki randevusunu adres olarak gösterdi.

'MOSKOVA'NIN TEKLİFİ OLDUKÇA MÜTEVAZI'

milliyet'in derlediği haberde: Gazeteye konuşan Rus analiz merkezi Sovecon'un direktörü Andrey Sizov, Türkiye'nin müzakereler sonucunda Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılacağını umduğunu ancak Rusya'nın henüz buna hazır olmadığını söyledi. Uzmana göre, Moskova'nın gündeme getirdiği 1 milyon ton teklifi ise, geçtiğimiz bir yılda Karadeniz'den çıkarılan 33 milyon ton tahıla göre oldukça mütevazı!

İsmini vermeyen bir diğer Rus kaynak ise, Kommersant'a halihazırdaki tabloda Moskova'nın bütün taleplerinin karşılanma şansının mümkün olmadığını belirtti. Moskova, anlaşmaya ancak taviz vererek geri dönebilir ve Kremlin bugün söz konusu tavizlere hazır değil.

NYT: HERHANGİ BİR İLERLEME BİLDİRİLMEDİ

Amerikan New York Times gazetesi, 'Rusya ve Türkiye, Moskova'nın tahıl önerisini tartışıyor' derken, görüşmelerin herhangi bir ilerleme bildirilmeden sona erdiği yorumunu yaptı.

İngiliz The Guardian gazetesi Hakan Fidan'ın sözlerini sayfasına taşıdı, Türk Dışişleri Bakanı'nın "Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılmasının gıda güvenliği açısından kritik" dediğini belirtti.

France 24 televizyonu, gelişmelere açtığı canlı blog üzerinden yer vererek, 'Türkiye, Karadeniz tahıl anlaşmasını yeniden canlandırmak istiyor ancak Rusya boyun eğmeyecek' dedi. Televizyonun uluslararası ilişkiler uzmanı Douglas Herbert'e göre, Moskova'da önemli bir ilerleme kaydedilmedi:

Yunan Kathimerini gazetesi, Sergey Lavrov'un basın toplantısında sarf ettiği "Rusya'nın, Batı'nın taahhütlerinin yerine getirilmesi halinde 'yarın' bile gerçekleşebilecek olan Karadeniz tahıl ihracatı anlaşmasına geri dönmek için aradığı garantileri alacağına dair hiçbir işaret görmediğini" sözlerini öne çıkardı. Yanı sıra haberde, anlaşmanın Temmuz ayında sona erdiği hatırlatılarak, Ankara'nın o zamandan beri Moskova'yı anlaşmaya dönmeye ikna etmeye çalıştığı yorumu yapıldı.