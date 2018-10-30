0553 313 94 23
impression

Rus medyası açıkladı! Fenerbahçe'ye sürpriz hoca

Rus medyası, Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran Cherchesov'un Fenerbahçe'nin ilk tercihi olduğunu iddia etti.

30 Ekim 2018 Salı 20:45
Rus medyası açıkladı! Fenerbahçe'ye sürpriz hoca

Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından yeni teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe için Rusya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Rus basını, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için ilk tercihinin Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Stanislav Cherchesov olduğunu belirtti.

RUSYA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Stanislav Cherchesov'un Fenerbahçe'nin ilk tercihi olduğunu ancak Rusya Futbol Federasyonu'nun tecrübeli teknik adamı bırakma gibi bir niyeti olmadığı kaydedildi.

2018 Dünya Kupası'nda Rusya'da başarılı bir performans gösteren 55 yaşındaki teknik direktör, Rusya'yı Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar taşımıştı.

''GÖREVİM BURADA BİTİNCE...''

Stanislav Cherchesov, Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi maçı sonrasında ''Türkiye'de takım çalıştırmayı düşünür müsün?'' sorusuna cevap olarak ''Şu an Rusya'da görevimin başındayım ve mutluyum. Burada görevim bitince ne olacağına o zaman bakarız.'' demişti. (Sporx)

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 20:45
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: En önemli şey milli olmaktır
    1. Türkiye Barolar Birliği Başkanı..
    2. 'Koita'ya olan şey...'
    3. Başsavcılıktan o habere ilişkin açıklama
    4. İran'dan Pompeo'ya 'avam' yakıştırması!
    5. Varis ve tedavisi hakkında ipuçları
    6. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üzücü..
    7. Mardin'de korkunç olay: Halıya sarıp..
    8. Amerika 6. şartı hatırlattı ve İran'ı..
    9. Amerika'da hayatı filmlere konu olan..
    10. Babanın sevgisi çocuğun özgüvenini..
    11. Bakan Berat Albayrak: 12 Eylül'de bile..
    12. Sağlık Bilimleri Üniversitesi atama..
    13. Rus medyası açıkladı! Fenerbahçe'ye..
    14. Suudi Arabistan, yabancı ülke..
    15. BM'den 'Kaşıkçı' çağrısı: Açıklayın!
    16. Bırakacağını açıklayan Angela Merkel..
    17. İngiliz bakandan Kaşıkçı yalanlaması:..
    18. Organ nakli kimlerden yapılabilecek?
    19. Emekli emniyet müdürü ölü bulundu
    20. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?