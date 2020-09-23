  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rus kanalı Trump’ı fena ti’ye aldı: İşin hazır!
Gündem

Rus kanalı Trump’ı fena ti’ye aldı: İşin hazır!

Russia Today (RT) kanalı Kasım ayında ABD’de yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi ilginç bir video yayınladı. Kanal ABD Başkanı Donald Trump’ı çalışanıymış gibi göstererek iş teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:09:00 -
Rus kanalı Trump’ı fena ti’ye aldı: İşin hazır!

Rusya merkezli haber kanalı Russia Today (RT), ABD Başkanı Donald Trump’ı ti’ye alan ilginç bir videoya imza attı.

Kasım ayında ABD’de yapılacak olan Başkanlık seçimleri ile ilgili hazırlanan söz konusu videoada ABD Başkanı Trump, RT televizyonunun çalışanı olarak gösterildi.

Rus kanalı, Kasım ayındaki seçimleri kazanamaması durumunda Trump’ın yeni işinin hazır olduğunu söz konusu videoyu da iş teklifi olarak kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Büyük ilgi gören videoda Donald Trump, limuzini ile televizyon binasına girerken, haber bültenini sunarken, Kremlin Sarayı’nın duvarının yakınında yürüyüş yaparken ve Moskova’da mutlu olduğunu itiraf ederken gösterildi.

“Resmi teklif olarak kabul edebilirsiniz”

Videonun sonuna konulan yazıda ise, “Sayın Trump, eğer Beyaz Saray ile işler yolunda gitmezse bunu resmi teklif olarak kabul edebilirsiniz” ifadeleri yer aldı. Trump ile dalga geçen video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ABD'de 3 Kasım'da başkanlık ve kongre seçimlerine sahne olacak. Mevcut Başkan Donald Trump'ın  karşısında Demokrat Parti'den eski Başkan Yardımcısı Joe Biden seçime giriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun konuşması deşifre oldu CHP tutuştu
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun konuşması deşifre oldu CHP tutuştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün (DPI) kapalı toplantısındaki 'anadilde eğitim' sözler..
Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...
Gündem

Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, Doğu Akdeniz'de gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Trükten, bölgede asıl tehlikenin ABD olduğun..
İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı
Ekonomi

İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, dolardaki yükselişin sebeplerini anlattı.

Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı