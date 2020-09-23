Rus kanalı Trump’ı fena ti’ye aldı: İşin hazır!

Rusya merkezli haber kanalı Russia Today (RT), ABD Başkanı Donald Trump’ı ti’ye alan ilginç bir videoya imza attı.

Kasım ayında ABD’de yapılacak olan Başkanlık seçimleri ile ilgili hazırlanan söz konusu videoada ABD Başkanı Trump, RT televizyonunun çalışanı olarak gösterildi.

Rus kanalı, Kasım ayındaki seçimleri kazanamaması durumunda Trump’ın yeni işinin hazır olduğunu söz konusu videoyu da iş teklifi olarak kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Büyük ilgi gören videoda Donald Trump, limuzini ile televizyon binasına girerken, haber bültenini sunarken, Kremlin Sarayı’nın duvarının yakınında yürüyüş yaparken ve Moskova’da mutlu olduğunu itiraf ederken gösterildi.

“Resmi teklif olarak kabul edebilirsiniz”

Videonun sonuna konulan yazıda ise, “Sayın Trump, eğer Beyaz Saray ile işler yolunda gitmezse bunu resmi teklif olarak kabul edebilirsiniz” ifadeleri yer aldı. Trump ile dalga geçen video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ABD'de 3 Kasım'da başkanlık ve kongre seçimlerine sahne olacak. Mevcut Başkan Donald Trump'ın karşısında Demokrat Parti'den eski Başkan Yardımcısı Joe Biden seçime giriyor.