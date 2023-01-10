Rus kamikaze dronları Ukrayna için tehdit olmaktan çıkacak! ABD'den vampir siparişi
Rusya'nın çeşitli ülkelerden topladığı kamikaze dronlar Ukrayna'ya ağır darbe indirirken, ABD bunu engellemek amacıyla bu ülkeye vampir isimli kamikaze drone avcısı sistemi vercek.
ABD hükümeti Ukrayna'yı kamikaze İHA'lardan korumak için düğmeye bastı. ABD'li savunma şirketi L3Harris'e yaklaşık 40 milyon dolar değerinde 14 adet Agnostik Modüler Paletli ISR Roket Ekipmanı (Vampir) siparişi verdi.
Kamikaze drone katili
L3Harris, ABD hükümetinin Ukrayna'ya sağladığı araçlara 14 kit takacağını belirtti. Kamyon kasasına monte edilebilen lazer güdümlü bir füze olan vampir sistemi özellikle yüksek hızda uçan İHA'lara karşı koruma sağlıyor.
Vampir (Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) sistemi, bir WESCAM MX-10 RSTA hedefleme sensörü içeriyor ve hassas bir yok edici roket fırlatıyor.
Şirket, Vampir adlı sistemin geliştirilmesine son 6 ayda büyük ağırlık verdi.
Kaynak: Yeni Akit
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