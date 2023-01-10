  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yaşar Kaplan'ın cenazesi Ankara'ya gönderildi!

Araştırma sonucu yayınlandı: Toplumun bir kesimi 'açız' derken bir kesimi de sadece metresle buluşmak için 4 bin TL harcıyor!

Bayraktar DİHA göklerde! Kritik testi geçti

Türk SİHA'ları, TB2 SİHA yazılımı tüm dünyada gıptayla takip ediliyor! Rusya'da manşet oldu...

İstanbul'un ardından Ankara'da toplu ulaşıma zam

Son dakika! Memur ve emekli maaşlarına zam teklifi TBMM'den geçti

Türkiye'den BM'nin Suriye kararıyla ilgili açıklama

6'lı masayanın gizli ortağı cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki ismi veto etti

3 bin kişilik spor salonunun temeli Gaziantep'te resmen atıldı! Türkiye'nin en büyüğü olacak! Dev adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati'ye takıldı: Merak etme senden para çıkmıyor
Dünya Rus kamikaze dronları Ukrayna için tehdit olmaktan çıkacak! ABD'den vampir siparişi
Dünya

Rus kamikaze dronları Ukrayna için tehdit olmaktan çıkacak! ABD'den vampir siparişi

Rusya'nın çeşitli ülkelerden topladığı kamikaze dronlar Ukrayna'ya ağır darbe indirirken, ABD bunu engellemek amacıyla bu ülkeye vampir isimli kamikaze drone avcısı sistemi vercek.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 03:49:00 -
Rus kamikaze dronları Ukrayna için tehdit olmaktan çıkacak! ABD'den vampir siparişi

ABD hükümeti Ukrayna'yı kamikaze İHA'lardan korumak için düğmeye bastı. ABD'li savunma şirketi L3Harris'e yaklaşık 40 milyon dolar değerinde 14 adet Agnostik Modüler Paletli ISR ​​Roket Ekipmanı (Vampir) siparişi verdi.

Kamikaze drone katili

L3Harris, ABD hükümetinin Ukrayna'ya sağladığı araçlara 14 kit takacağını belirtti. Kamyon kasasına monte edilebilen lazer güdümlü bir füze olan vampir sistemi özellikle yüksek hızda uçan İHA'lara karşı koruma sağlıyor.

Vampir (Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) sistemi, bir WESCAM MX-10 RSTA hedefleme sensörü içeriyor ve hassas bir yok edici roket fırlatıyor.

Şirket, Vampir adlı sistemin geliştirilmesine son 6 ayda büyük ağırlık verdi.

Kaynak: Yeni Akit

Türkiye’nin yeni kamikaze İHA’sı Deli ortaya çıktı
Türkiye’nin yeni kamikaze İHA’sı Deli ortaya çıktı

Ekonomi

Türkiye’nin yeni kamikaze İHA’sı Deli ortaya çıktı

Kamikaze ŞİMŞEK İHA için tarih verildi
Kamikaze ŞİMŞEK İHA için tarih verildi

Teknoloji

Kamikaze ŞİMŞEK İHA için tarih verildi

Türkiye'nin kamikaze İHA'ları Yunan'ın ayarlarını bozdu: Ordumuz için korkunç sonuçları olabilir
Türkiye'nin kamikaze İHA'ları Yunan'ın ayarlarını bozdu: Ordumuz için korkunç sonuçları olabilir

Teknoloji

Türkiye'nin kamikaze İHA'ları Yunan'ın ayarlarını bozdu: Ordumuz için korkunç sonuçları olabilir

Rusya Kiev'i kamikaze İHA'larla vurdu!
Rusya Kiev'i kamikaze İHA'larla vurdu!

Dünya

Rusya Kiev'i kamikaze İHA'larla vurdu!

İran'dan sinsi plan! Barışı bozmak için Ermenistan'a
İran'dan sinsi plan! Barışı bozmak için Ermenistan'a "kamikaze İHA" verecekler

Gündem

İran'dan sinsi plan! Barışı bozmak için Ermenistan'a "kamikaze İHA" verecekler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23