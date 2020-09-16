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Aktüel Rus istihbaratı, ABD’nin Belarus’ta protesto eylemleri için para gönderdiğini iddia etti
Aktüel

Rus istihbaratı, ABD’nin Belarus’ta protesto eylemleri için para gönderdiğini iddia etti

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:06:16 -
Rus istihbaratı, ABD’nin Belarus’ta protesto eylemleri için para gönderdiğini iddia etti

MOSKOVA (AA) – Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD’nin sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Belarus’ta hükümet karşıtı eylemlerin organize edilmesi için 20 milyon dolar gönderdiğini öne sürdü.

Narışkin, yaptığı açıklamada, Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik protesto gösterilerinde “Batı’nın izi” olduğunu savundu.

Protestoların en başından beri yurt dışından iyi bir şekilde organize edildiğini belirten Narışkin, "Batı’nın seçimlerden çok önce protestoları hazırlaması dikkat çekici. ABD sadece 2019 ve 2020’nin başında farklı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükümet karşıtı eylemlerin düzenlenmesi için Belarus’a 20 milyon dolar gönderdi." ifadelerini kullandı.

Bu paraların “bağımsız blog yazarlarının” yetiştirilmesi, sosyal medyada bilgi paylaşımı için hesaplar açılması ve protestocuların sokak eylemleri hazırlaması için kullanıldığını söyleyen Narışkin, bazı kimselerin de Polonya, Litvanya ve Ukrayna’da tecrübeli Amerikalı uzmanlar tarafından protestolar konusunda eğitildiğini ileri sürdü.

Narışkin, ABD’nin Belarus’ta "renkli devrim" ve "anayasa karşıtı devrim" organize etmeyi denediğini savunarak “ABD, ‘halkın liderleri’ ve ‘geleceğin yöneticileri’ sıfatı ile eski Belarus Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya ve diğer muhalif aktivistleri yakın vesayeti altına aldı.” ifadelerini kullandı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

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