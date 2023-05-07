Rus isimden banka sektörüne karşı flaş hamle: Türkiye’de banka kurdu! Türkiye, Mısır ve BAE’de hızlı büyüdü!

Türkiye’de 3 tane oteli (Royal Teos Thermal Resort Clinic & SPA, Euphoria Palm Beach Resort ve Royal Diwa Resort) bulunan Çeçen asıllı Rus iş adamı İsmail Lepiev, şimdi de Türkiye’de banka kuruyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) SLM Yatırım Bankası A.Ş.'ye kuruluş izni ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, İsmail Lepiev, Cemalettin Kitapçı, Köksal Akdeniz, Fadime Öztürk ve Canan Bulut tarafından Türkiye'de SLM Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

Resmi Gazete'nin 5 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanan sayısında BDDK’nın SLM Yatırım Bankası için kuruluş izni verdiği duyuruldu. BDDK'nın karar metninde yatırım bankasının kuruluş sermayesinin 1 milyar TL olduğu kaydedildi.

Türkiye, Mısır ve BAE’de hızlı büyüdü

Kurulan yeni banka ile ilgili turizmguncel'de yayınlanan haberde Lepiev ve ile ilgili ilginç bilgilere yer verildi.

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1976 Çeçenistan’da doğan Lepiev’in liseyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdiği belirtilen haberde şirketin temelini 2003 yılında Lagina Travel ile attığı kaydedildi. Haberde, “Avrupa’da Estonya, Letonya, Rusya, Türkiye’de ise Antalya, Ankara ve Yozgat merkezli çalıştı ve çok sürmedi ki Ortadoğu’ya açıldı. İlk ofisi Mısır’da açtılar. Hani tamam hızlı büyüme, çok çalışma, disiplin filan da Mısır’da işler pek de iyi gitmedi!” ifadeleri kullanıldı.