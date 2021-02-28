Rus helikopteri Türkiye sınırında düştü
Suriye'nin Haseke kentinde bulunan Tel Tamr kasabasında Rusya'ya ait helikopterin düştüğünü öne sürüldü. Bir saldırı olup olmadığı ise net açıklanmadı.
Son dakika haberine göre Suriye'nin Haseke kentinde bulunan Tel Tamr kasabası kuzeybatısında bir Rus helikopterinin düştüğü iddia edildi.
Helikopterin Tel Temir kırsalında Rihaniye köyü ile Kasimiye köyü arasındaki bir alana düştüğü iddialar arasında yer alırken, bölge Türkiye sınırına yakınlığı ile bilinen bir nokta olarak biliniyor.
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