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Dünya Rus helikopteri Türkiye sınırında düştü
Dünya

Rus helikopteri Türkiye sınırında düştü

Suriye'nin Haseke kentinde bulunan Tel Tamr kasabasında Rusya'ya ait helikopterin düştüğünü öne sürüldü. Bir saldırı olup olmadığı ise net açıklanmadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 11:08:00 -
Rus helikopteri Türkiye sınırında düştü

Son dakika haberine göre Suriye'nin Haseke kentinde bulunan Tel Tamr kasabası kuzeybatısında bir Rus helikopterinin düştüğü iddia edildi.

Helikopterin Tel Temir kırsalında Rihaniye köyü ile Kasimiye köyü arasındaki bir alana düştüğü iddialar arasında yer alırken, bölge Türkiye sınırına yakınlığı ile bilinen bir nokta olarak biliniyor.

Ayrıntılar geliyor...

 

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