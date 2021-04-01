Rus gemisinden Sisi'ye şok! Neye uğradığını şaşırdı

Mısır'da Süveyş Kanalı'nda karaya oturan "Ever Given" gemisinin kurtarılması sonrası bölgeye giden Sisi'nin konuşması Rus bandıralı geminin siren sesi tarafından kesildi. Zor anlar yaşayan Sisi'nin o anları kameraya yansıdı.

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan "Ever Given" kargo gemisinin kurtarılması sonrası kurtarma ekibine teşekkür etmek için bölgeye giden Sisi'nin konuşması siren çalan Rus bandıralı gemi tarafından kesildi. Basın karşısında zor anlar yaşayan Sisi'nin o anları kameraya yansıdı.

DHA'nın haberine göre, Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturan Panama bandıralı "Ever Given" kargo gemi sıkıştığı yerden kurtarıldı. 6 gün süren kurtarma çalışmaları nedeniyle bölgeyi ziyaret eden Abdulfettah El-Sisi arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür etti. Daha sonra hazırlanan platformda gazetecilere konuşan Sisi, açıklamalarına başladı.

Siren sesi konuşmasını kesti

Karaya yaklaşan ve siren çalan Rus bandıralı yük gemisi Sisi'ye zor anlar yaşattı. Konuşması sık sık sirenle kesilen Sisi, konuşmalarını bir kaç kez kesmek zorunda kaldı. "Evet. Gemi siren çalmayı bırakırsa konuşacağım. Ancak bana bir türlü fırsat vermemekte ısrarlı" dedi.

Süveyş Kanalı'nı tıkayan yük gemisi

Süveyş'te geçtiğimiz hafta Panama bandıralı ve 400 metre uzunluğundaki "Ever Given" kargo gemisi kötü hava koşulları nedeniyle 24 Mart'ta karaya oturmuş, çok sayıda römorkör, geminin tekrar yüzdürülmesi için çalışmalara dahil edilmişti. Olayın ardından yüzlerce gemi Süveyş Kanalı'nın açılması için bekleme pozisyonuna geçmiş, lojistik sektörü büyük darbe almıştı.