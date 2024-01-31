Rus gazında yeni kriz kapıda

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere küresel enerji sektöründeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

'İNDİRİM AZALACAK'

Rusya'nın Ural petrolüne yaptığı indirim oranının, yaptırımlar doğrultusunda değişiklik gösterdiğini belirten Novak, "2022'de ve geçen yılın başında indirim oranı artmıştı. Şimdi de 2023'ün sonunda açıklanan yaptırımların etkisi oldu." dedi.

Söz konusu durumun doğal bir süreç olduğuna işaret eden Novak, "Süreç oturdukça ve piyasa sakinleştikçe indirimin de azalacağından eminim." ifadesini kullandı.

UKRAYNA İLE GÖRÜŞME YOK

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Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2 milyon varil düzeyinde artmasının beklendiğini belirten Novak, "Piyasadaki mevcut fiyatlar durumu doğru bir şekilde yansıtıyor." dedi.

Novak, yıl sonu itibarıyla durdurulması beklenen Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatıyla ilgili "Şu anda Ukrayna ve Avrupa ile bu konuda görüşme yok." dedi.

"LOJİSTİK ZİNCİRLERDE DEĞİŞİKLİĞE NEDEN OLUR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile doğal gaz transit anlaşmasının süresini uzatmaması halinde gazın Avrupa'ya nasıl gönderileceğinin belirsizlik yaratacağını ifade ederek, "Bu durum elbette tüm lojistik zincirlerde değişikliğe neden olur." ifadesini kullanmıştı.