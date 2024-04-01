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Dünya Rus gazeteciden çarpıcı iddia! Moskova'daki terör saldırısında Ermeni izi
Dünya

Rus gazeteciden çarpıcı iddia! Moskova'daki terör saldırısında Ermeni izi

Yeniakit Publisher
2024-04-01 20:47:00 -
Rus gazeteciden çarpıcı iddia! Moskova'daki terör saldırısında Ermeni izi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall'de meydana gelen terör saldırısında 144 kişi hayatını kaybetti. Saldırının DEAŞ tarafından yapıldığı iddia edilse de terör eyleminde Ermeni şüphesi de ortaya atıldı.

Dünya gündemine oturan Rusya'daki terör saldırısı hakkında yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall'de DEAŞ tarafından düzenlendiği açıklanan terör saldırısında 144 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen 4 kişi, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında Bryansk bölgesinde gözaltına alındı. Saldırganlar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Rusya olaydan Batı ve Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Rus gazeteciden Ermenistan iddiası

Ünlü Rus bağımsız gazeteci Oleg Kaşin, sansasyonel bir açıklama yaptı.
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Kaşin'e göre "Crocus City Hall" Binası'ndaki terör saldırısının bir başka versiyonu da 'ermeni' radikallerin izini işaret ediyor.

Bir görgü tanığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Eylem yapanlar Ermenice bağırıyorlardı ve Karabağ diyorlardı..." dedi.

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