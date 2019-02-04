Rus ekonomisi 2018'de yüzde 2,3 büyüdü

MOSKOVA (AA) – Rus ekonomisinin, öncü tahminlere göre 2018’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 büyüyerek son 6 yılın en iyi performansını gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü tahminlere göre, Rus ekonomisi 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 2,3 büyüdü.

Böylelikle, Rus ekonomisi yüzde 3,7 büyüdüğü 2012 yılından bu yana en iyi performansını gerçekleştirirken, ülke ekonomisinde 2018’deki en hızlı büyüme yüzde ile 6,3 sigorta, yüzde 6,1 ile otelcilik ve yüzde 4,7 ile inşaat sektörlerinde yaşandı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rus ekonomisinde büyümenin geçen yıl yüzde 2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ülke ekonomisi 2017’de yüzde 1,6 büyümüştü.