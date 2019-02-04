0553 313 94 23

Rus ekonomisi 2018'de yüzde 2,3 büyüdü

Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun öncü tahminlerine göre ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 2,3 büyüdü

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:29
Rus ekonomisi 2018'de yüzde 2,3 büyüdü

MOSKOVA (AA) – Rus ekonomisinin, öncü tahminlere göre 2018’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 büyüyerek son 6 yılın en iyi performansını gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü tahminlere göre, Rus ekonomisi 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 2,3 büyüdü.

Böylelikle, Rus ekonomisi yüzde 3,7 büyüdüğü 2012 yılından bu yana en iyi performansını gerçekleştirirken, ülke ekonomisinde 2018’deki en hızlı büyüme yüzde ile 6,3 sigorta, yüzde 6,1 ile otelcilik ve yüzde 4,7 ile inşaat sektörlerinde yaşandı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rus ekonomisinde büyümenin geçen yıl yüzde 2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ülke ekonomisi 2017’de yüzde 1,6 büyümüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:29
  1. ekonomi
  2. inşaat
  3. Rusya
  4. Tarım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(IMF iddiası) Bunlar tamamen Türk ekonomisiyle ilgili algıyı bulandırmaya dönük algı operasyonlarıdır. Bu operasyonların nereden yapıldığını da az çok tahmin ediyoruz ve nerelerden geldiğini de görüyoruz. Bunların izlediği
    1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(IMF..
    2. Piyasalarda gün sonu
    3. Kalın: "Kim tarafından gelirse gelsin..
    4. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Ocak..
    5. FETÖ'den gözaltına alınan 3 şüpheli..
    6. İbrahim Kalın: "(Fırat'ın doğusu) Bu..
    7. Borsa günü düşüşle tamamladı
    8. Yağmurdan sonra oluşan gölete düşen..
    9. İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
    10. İbrahim Kalın: "Münbiç ve Fırat'ın..
    11. Motosiklet tutkunu Musa, kazada öldü
    12. Şeyh Temim Kuveyt Emiri'ne milli takım..
    13. Unutkanlığa ne iyi gelir?
    14. CHP'nin HDP-PKK sempatizanı Kadıköy..
    15. Otomobil istinat duvarına çarptı: Baba..
    16. CHP MYK toplantısı
    17. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM..
    18. Yolda geçen süreler mesaiden sayılır mı?
    19. Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 7..
    20. Sakarya bisiklet organizasyonlarına ev..
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"