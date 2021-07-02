  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Usta’dan ABD küstahlığına tokat gibi cev
Tasarruf şirketlerinin tasfiye sürecinde öncelik "vatandaşların ödemelerinin tahsil edilmesi" olacak
İsrail körfez ülkeleri ile yakınlaşma niyetinde
Dünya Rus donanması, Barents ve Norveç denizlerinde denizaltılarla özel tatbikata başladı
Dünya

Rus donanması, Barents ve Norveç denizlerinde denizaltılarla özel tatbikata başladı

Rus ordusuna bağlı Kuzey Donanması, Barents ve Norveç denizlerinde denizaltıların derin sularda silahlarını test etmesi için özel tatbikat başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 14:14:00 -
Rus donanması, Barents ve Norveç denizlerinde denizaltılarla özel tatbikata başladı

Kuzey Donanmasından yapılan açıklamada, her iki denizde gerçekleştirilen tatbikata, 4. nesil denizaltıların da katıldığı kaydedildi.

Denizaltı silahlarının test edildiği belirtilen açıklamada, "Tatbikat çoğu modern denizaltı için sınır olan 500 metrenin altındaki derinlikte gerçekleştiriliyor." ifadesi kullanıldı.

Plan dahilinde yapılan tatbikatın birkaç gün süreceği bildirildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay