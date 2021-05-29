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Dünya Rus doktor ülkesindeki felaketi açıkladı
Dünya

Rus doktor ülkesindeki felaketi açıkladı

Tüm dünyada yeni bir hastalık olarak artan obezite hakkında açıklamalarda bulunan Ünlü Rus Aleksandr Myasnikov, hastalığın Rusya için ulusal bir felaket olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 21:05:00 -
Rus doktor ülkesindeki felaketi açıkladı

Sosyal medya platformu YouTube’da yayınlanan bir programda konuşan Dr. Aleksandr Myasnikov, obezite sorununun Rusya için ulusal bir felaket olduğunu belirtti.

Rusya halkının bariz zararlarına rağmen ‘fast food’ yiyeceklerine karşı bağımlılık geliştirdiğine dikkat çeken Myasnikov, örneğin peynirli ya da domatesli pizza gibi ‘hızlı yiyeceklerin’ makul miktarda tüketilmesi halinde faydalı olabileceğini ifade etti.

Rus doktor, “Sürekli olarak doğru gıdaları tüketiyorsanız ve bir yere gittiğiniz zaman, karnınız açsa ve tüm gün çalışmanız gerekiyorsa bir hamburger yiyin. Neden mi, yüksek miktarda kalori içeren bir yiyecek, burada yaklaşık 500 kalori var. Bu yiyecek iştahınızı keser, size güç verir, gece geç vakte kadar bir şeyler yemek istemezsiniz. Evet, pek faydalı olmasa da yediğinizde dinç ve mücadeleye hazır olursunuz” diye konuştu.

Myasnikov, fast food’un memleketi ABD’de okulların yakınında ‘hızlı yiyecek’ ve gazlı meşrubatların satışının reşmen yasaklandığını da hatırlattı.

Rus doktor daha önce fazla kilo ve obezite sorunlarının ölümcül salgına benzer şekilde yayılarak toplumu tehdit ettiğini açıklamıştı. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 40’ının aşırı kilo problemi olduğunu belirten Myasnikov, bu rahatsızlığın şeker hastalığı, kalp krizi, felç ve kanser gibi hastalıklara yol açtığını ve neden olduğu ölümlerin koronavirüs kaynaklı ölümlerden dahi fazla olduğunu vurgulamıştı.

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