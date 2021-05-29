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Rus diplomatlar Çekya'dan ayrıldı
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Dünya Rus diplomatlar Çekya'dan ayrıldı
Dünya

Rus diplomatlar Çekya'dan ayrıldı

Çekya’nın sınır dışı etme kararı aldığı Rus diplomatlar ve Rusya Büyükelçiliği çalışanları, Rusya'nın gönderdiği uçakla ülkeyi terk etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 22:10:00 -
Rus diplomatlar Çekya'dan ayrıldı

Çekya, geçtiğimiz ayın sonlarında Rusya Büyükelçiliği’ndeki 60 çalışan ve 18 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Sınır dışı edilen Rus diplomatlar ve Rusya Büyükelçiliği çalışanları, Rusya’nın gönderdiği Iljusin 96 uçağı ile Çekya'nın başkenti Prag’dan ayrıldı. Rus diplomat ve büyükelçilik çalışanlarına ait bagajlar havaalanına önden getirilirken, ilk parti diplomat ve çalışanlar öğle saatlerinde Prag Vaclav Havel Havalanı’na inen uçakla ülkeyi terk etti. Rusların uçuş için geldiği saatlerde havaalanına fazladan polis takviyesi yapıldı.

Ülkede kalan diğer çalışanlar için ise önümüzdeki pazartesi uçak gönderileceği bildirildi. Rusya’nın pazartesi günü göndereceği uçakla diğer çalışanları da almasının ardından Çekya'da herhangi bir Rus diplomatik temsilci kalmayacak.

Çekya-Rusya gerginliği

Çekya, 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz cumartesi günü 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Çekya'nın kararı karşısında Rusya ise 20 Çek diplomatı sınır dışı etmişti.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, sınır dışı edilen 20 Çek diplomatın Moskova'ya dönmelerine izin verilmemesi üzerine Çekya'daki Rusya Büyükelçiliği'nin 60 çalışanını daha sınır dışı etme kararı aldıklarını bildirmişti. Çekya daha sonra, 2014’te mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle Rusya'dan 1 milyar Çek korunası (yaklaşık 40 milyon euro) tazminat isteyeceğini açıklamıştı.

İki ülke arasında kriz devam ederken Slovakya, Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya ve Romanya da Çekya ile dayanışma kapsamında ülkelerindeki çeşitli sayıda Rus diplomatı "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan etmişti.

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