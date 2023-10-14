  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail, Gazze'den kaçan sivilleri vurdu: 70 ölü, 200 yaralı

Türk SİHA'sını vuran ABD'den şaşırtmayan tavır!

Geceleri sessizce saklanıyorlar! İnsanın uyumasını bekleyip bir anda saldırıya geçiyorlar

Kuzey Kore için iddia edildi: ABD'nin tüm füze savunma sistemini aşabilecek! Koreliler istiyor, peşine düştü

BBC muhabiri Gazze'deki hastaneyi görünce gözyaşlarına boğuldu

ABD'li siyasetçiden aşağılık propaganda! Kongreye bakın nasıl geldi

Kuyumcular altının füze gibi fırlayacağı tarihi resmen açıkladı! 'Yok artık' dedirten tahmin

Avrupa'da Filistin yasağı! Almanya kararını dünyaya ilan etti! Filistin'i temsil eden semboller yasaklandı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

İngiliz 'The Times'tan çirkin operasyon
Gündem Rus diplomat otel odasında ölü bulundu
Gündem

Rus diplomat otel odasında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-14 00:48:00 -
Rus diplomat otel odasında ölü bulundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı görevlisi, toplantı için geldiği İstanbul'da konakladığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi'ndeki otelden ''şüpheli ölüm'' ihbarında bulunulması üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.

Otel görevlileri polise, müşterilerden Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda genel müdür olarak görev yapan Nikolai Kpbrinets'e (62) Rus görevlilerin ulaşamaması üzerine otele gelen Rus konsolosluk personeli ile iki otel çalışanının yedek anahtarla odaya girdiğini ve Kpbrinets'i hareketsiz halde yatarken bulduklarını anlattı.

Otele çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir toplantıya katılmak üzere İstanbul'a geldiği öğrenilen Kpbrinets'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İncelemelerin ardından Kpbrinets'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Guterres'ten Rusya'ya nükleer uyarısı
Guterres'ten Rusya'ya nükleer uyarısı

Dünya

Guterres'ten Rusya'ya nükleer uyarısı

Rusya'da iflas edenlerin sayısı bir milyonu aştı
Rusya'da iflas edenlerin sayısı bir milyonu aştı

Ekonomi

Rusya'da iflas edenlerin sayısı bir milyonu aştı

Rusya'dan Filistin'e destek!
Rusya'dan Filistin'e destek!

Dünya

Rusya'dan Filistin'e destek!

Rusya'da bulunan ünlü maden görüntülendi
Rusya'da bulunan ünlü maden görüntülendi

Dünya

Rusya'da bulunan ünlü maden görüntülendi

Rusya saldırdı! İdlib'de 42 sivil şehid!
Rusya saldırdı! İdlib'de 42 sivil şehid!

Dünya

Rusya saldırdı! İdlib'de 42 sivil şehid!

Rusya başı çekti! Yılın 9 ayında 41 ülkeye Türk somonu ihraç ettik
Rusya başı çekti! Yılın 9 ayında 41 ülkeye Türk somonu ihraç ettik

Ekonomi

Rusya başı çekti! Yılın 9 ayında 41 ülkeye Türk somonu ihraç ettik

Japon milletvekili Rusya'ya gittiği için partisinden ihraç edildi
Japon milletvekili Rusya'ya gittiği için partisinden ihraç edildi

Dünya

Japon milletvekili Rusya'ya gittiği için partisinden ihraç edildi

Rusya'dan 'Filistin devleti' açıklaması!
Rusya'dan 'Filistin devleti' açıklaması!

Dünya

Rusya'dan 'Filistin devleti' açıklaması!

Romanya açıkladı: orada Rusya'da Ukrayna'ya yönelik kullanılan İHA parçaları buldu! Yetkililer harekete geçti
Romanya açıkladı: orada Rusya'da Ukrayna'ya yönelik kullanılan İHA parçaları buldu! Yetkililer harekete geçti

Dünya

Romanya açıkladı: orada Rusya'da Ukrayna'ya yönelik kullanılan İHA parçaları buldu! Yetkililer harekete geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23