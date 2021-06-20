Rus devinden Türkiye kararı! Tarih verdiler

Rusya'nın düşük fiyata hizmet sunan havayolu şirketi Pobeda, koronavirüs nedeniyle askıya alınan Türkiye uçuşlarına 1 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamaya göre Pobeda, 1 Temmuz'dan itibaren Moskova'dan Antalya ve Gazipaşa havaalanlarına yeniden uçmaya başlayacak.

Pobeda, belirtilen hatlardaki uçak biletlerinin bugün yeniden satışa çıkarıldığını belirtti.

Rusya, Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında nisan ayı ortalarından itibaren Türkiye’ye olan uçuşları durdurmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova önceki gün yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındığını belirtmiş, Türkiye’de hizmet sektöründeki tüm çalışanlara yönelik aşılama kampanyasının organize edildiğini ve otel çalışanlarında aşılananların oranının yüzde 60 ila 90’a vardığını ifade etmişti.