  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rus Büyükelçiliği’nden Doğu Akdeniz’de haritalı mesaj
Gündem

Rus Büyükelçiliği’nden Doğu Akdeniz’de haritalı mesaj

Rusya'nın Yunanistan Büyükelçiliği, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin sosyal medya twitter üzerinden yaptığı açıklamada '12 mil' vurgusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:48:00 - 2020-10-16 14:22:38
Rus Büyükelçiliği’nden Doğu Akdeniz’de haritalı mesaj

Rusya’nın Atina Büyükelçiliğince sosyal medyada yapılan haritalı paylaşımda, Münhasır Ekonomik Bölge’nin belirlenmesine ilişkin ayrıntıların sözleşmede açıkça yer aldığı vurgulanırken, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi referans gösterildi.

Elçiliğin Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi konumundadır. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni uluslararası deniz yönetiminin temeli olarak görüyoruz. Bu sözleşme, tüm devletlere karasuları üzerinde 12 deniz miline kadar egemenlik hakkı sağlıyor, Münhasır Ekonomik Bölge ile ilgili prensipleri ve sınırların nasıl çizileceğine dair yöntemleri de açıklıyor. Bu Akdeniz için de geçerli.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz Baykal yeni parti kuruyor! İşte genel başkanı
Gündem

Deniz Baykal yeni parti kuruyor! İşte genel başkanı

CHP'de Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurup kurmayacağı tartışılırken yeni bir bomba patladı. İddiaya göre CHP eski Genel Başkanı Deniz Ba..
Ahmet Hakan'dan Sezer'e çok sert tepki: Keşke susmaya devam etseydin!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Sezer'e çok sert tepki: Keşke susmaya devam etseydin!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında uzun süredir sessizliğini koruyan eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in darbe imalı paylaşımı nedeniyle te..
Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Her Pazartesi TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu son böl..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay