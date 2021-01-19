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Gündem Rus Büyükelçi'den Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret
Gündem

Rus Büyükelçi'den Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 17:51:00 -
Rus Büyükelçi'den Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret

Rusya Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan ziyaret kapsamında, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.

Büyükelçilik hesabından yapılan paylaşımda görüşme için, "Sıcak ve yapıcı görüşme sırasında Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) dahil olmak üzere sağlık sektöründe Rus-Türk işbirliğini pekiştirme konuları ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

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