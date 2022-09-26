Rus basını resmen duyurdu! Rusya'dan Türkiye ile ortaklık kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümete, "Rus Mir ödeme sisteminde yaşanan sorunun çözülmesi için alternatif geliştirme talimatı verdiği" haberleri Rusya'da yankı buldu.



Rusya'da devletin resmi yayın organı olan Rossiyskaya Gazeta, "Türkiye ve Rusya'nın ortak bir banka veya bu işleve sahip olacak başka bir finansal yapı kurabilecekleri" görüşünü gündeme taşıdı.



Gazete, "Böyle bir çalışmanın amacı, Türk bankalarının ikincil Batı yaptırımlarına maruz kalma korkusu olmadan Rus ortaklarıyla çalışmaya devam etmelerini sağlamak olacaktır. Sorunun çözümü, yurt dışında ruble cinsinden uzlaştırma bankalarının oluşturulması olabilir" diye yazdı.



Gazete, "Rusya'nın en büyük 10 bankasından birinin ismi açıklanmayan yetkilisinin" şu değerlendirmesini aktardı:



"Rus bankaları, Türkiye'de yerel finans otoritelerinin desteğiyle, münhasıran takas işlevlerini yerine getiren ve dost olmayan ülkelerin para sistemlerinden tamamen özerk olan kendi yan bankalarını oluşturabilir.



Bu tür bankalar, ruble-lira bozdurma işlemi yapacak, nakit verecek kendi ATM ağlarını oluşturabilir ve masrafları kendilerine ait olmak üzere, turistik yerlerdeki perakende satış noktalarını ruble ile işlem ağına bağlayabilir.



Yani, bu örnekte Türkiye'nin turistik yerlerinde restoranların Mir kartı ile ruble olarak işlemlerde kullajacağı POS cihazları olabilir. Diğer kartların terminalinden ayrı olarak bunu kullanbilirler. Böyle bir porojenin potansiyeli var. Ama hem Türk hem de Rus mali makamlarından büyük yatırım ve destek gerektirir."



Aynı yetkili, "Böyle bir plan sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda ülkemizden geleneksel olarak yüksek sayıda turist alan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Tayland ve diğer dost ülkelerde de uygulanabilir" dedi.



Geçen hafta bazı Türk bankaları Rus Mir kartlarına hizmet vermeyi durdurduğunu duyurdu.

Turkrus