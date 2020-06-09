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Dünya

Rus askerlere saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Kobani ilçesinde devriye gezen Rus askeri aracına bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:11:00 -
Rus askerlere saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye'nin Kobani (Ayn el Arap) ilçesinde devriye gezen Rus askeri aracının altında bomba patlatıldığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin Rus askeri polislerin devriyesini engellemeye çalıştığı ifade edildi.

Kobani'de devriye bitimine doğru patlamanın meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Rus askeri zırhlı aracı devriye güzergahının sonunda dönerken altında bomba patlatıldı. Düşük güçteki el yapımı bombanın patlaması sonucunda hiç kimse yaralanmadı. Bütün askerler güvenli bir şekilde üslerine döndü." ifadesi kullanıldı.

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Yorumlar

neresi

kobani neresi? oyle biyer yok! oranin adi Arabpinari!
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