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Gündem

Rus askeri heyeti Türkiye’ye geliyor!

Güvenlik kaynakları, geniş bir Rus askeri heyetin Ankara'ya geleceğini açıkladı.

2019-10-28 12:57:00 - 2019-10-28 13:21:06
Rus askeri heyeti Türkiye’ye geliyor!

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile yaptığı anlaşmada verilen 150 saatlik süre yarın doluyor. Rus askeri heyet, konuyla ilgili Ankara'ya gelecek.

Türkiye Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ve ABD ile iki ayrı mutakabata varmıştı. Bu mutakabatların özü Fırat’ın doğusunu terörden temizlemekti. Rusya ile varılan 150 saatlik sürelik anlaşma yarın Türkiye saatiyle 18:00’da sona erecek.

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Yorumlar

YORUM

Trump bu mektup karşısında ne yapacağını bilemez artık.ABD yı korkutmuştur bu mektup.Bu mektup sayesinde derhal Suriyede çekilir PYD DEAŞ terörü biter ABD bize aman biz ettik siz etmeyin der üstüne üstlük F35 leri bedava verir yaptırım tehditlerine son verir İsrailin terör devleti kurmak girişimlerini sonlandırır velhasıl bahar gelir .Ne hoş bir mektup.
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enes

Anlaşmaya uymuyorlarsa hepsine cehennemden kestirme bilet alalım
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