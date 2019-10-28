Rus askeri heyeti Türkiye’ye geliyor!
Güvenlik kaynakları, geniş bir Rus askeri heyetin Ankara'ya geleceğini açıkladı.
Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile yaptığı anlaşmada verilen 150 saatlik süre yarın doluyor. Rus askeri heyet, konuyla ilgili Ankara'ya gelecek.
Türkiye Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ve ABD ile iki ayrı mutakabata varmıştı. Bu mutakabatların özü Fırat’ın doğusunu terörden temizlemekti. Rusya ile varılan 150 saatlik sürelik anlaşma yarın Türkiye saatiyle 18:00’da sona erecek.