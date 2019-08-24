Rus askeri gemisi "Azov" Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus Donanmasına ait bir 151 borda numaralı gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden boğaza giren 151 borda numaralı "Azov" isimli gemi bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren gemiye sahil güvenlik görevlileri botla eşlik etti.

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