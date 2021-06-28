Rus aşısı randevusu al | aşılar salgının kontrol altına alınması için son derece önemli. Türkiye’de Sinovac ve Bİontech aşıları uygulanıyor. 14 Haziran’da ise Türkiye’ye Rus aşıları geldi. Peki, Rus aşısı ne zaman uygulanacak?

Rus aşısı randevusu açıldı mı? Sputnik V aşısı randevusu veriliyor mu?

Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı 14 Haziran’da gerçekleşti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı “Rus aşısının koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor. İncelemeler 10-15 sürüyor. Aşı bu hafta geldiği için 2 hafta içinde Sputnik aşısı uygulamaya girmiş olacak" dedi.

Halen Rus aşısı için randevu verilmiyor. Önümüzdeki günlerde Rus aşısı seçeneğinin de MHRS’de yer alması bekleniyor.

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