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Dünya Rus asıllı ABD vatandaşı kadın 'yabancı ajan' diye ülkeye bildirildi! Gazeteci Tataristan'da gözaltına alındı
Dünya

Rus asıllı ABD vatandaşı kadın 'yabancı ajan' diye ülkeye bildirildi! Gazeteci Tataristan'da gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 21:55:00 - 2023-10-19 22:03:34
Rus asıllı ABD vatandaşı kadın 'yabancı ajan' diye ülkeye bildirildi! Gazeteci Tataristan'da gözaltına alındı

ABD'li Radio Free Europe/Radio Liberty editörü Alsu Kurmaşeva, bu yıl Rusya'da tutuklandı. kararının ardından böylelikle ikinci ABD'li gazeteci oldu. RUSYA önemli kararı kamuoyu ile paylaştı.

Radio Free Europe/Radio Liberty editörü Alsu Kurmaşeva, bu yıl Rusya'da tutuklanan ikinci ABD'li gazeteci oldu.

ABD hükümeti tarafından finanse edilen bir medya şirketinde çalışan bir Rus asıllı Amerikalı bir gazetecinin Rusya'da gözaltına alındığı ve "yabancı ajan" olarak kayıt yaptırmamakla suçlandığı bildirildi.

Radio Free Europe/Radio Liberty editörü Alsu Kurmaşeva, bu yıl Rusya'da tutuklanan ikinci ABD'li gazeteci oldu. Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, mart ayında casusluk iddiasıyla tutuklanmıştı.

Tataristan Cumhuriyeti'nin devlet haber ajansı Tatar-Inform'a göre, RFE/RL'nin Tatar-Başkurt servisinde editör olan Kurmaşeva, geçici bir gözaltı merkezinde tutuluyor.

Gazetecileri Koruma Komitesi suçlamaları "sahte" olarak nitelendirerek suçlamaların düşürülmesini ve Kurmasheva'nın serbest bırakılmasını talep etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tatar-Inform, Kurmaşeva'nın, ikisi kar maskesi takan dört adam eşliğinde bir resmi binaya doğru yürüdüğünü gösteren bir video yayınladı.

Tatar-Inform, yetkililerin Kurmaşeva'yı "yabancı kaynaklara bilgi aktarmak amacıyla" Rusya'nın askeri faaliyetleri hakkında bilgi toplamakla suçladığını, seferberlik kapsamında silah altına alınan üniversite öğretim üyeleri hakkında bilgi aldığını öne sürdüğünü aktardı.

Rusya'nın askeri faaliyetleri hakkında bilgi toplayan kişi sıfatıyla "yabancı ajan" olarak kayıt yaptırmamakla suçlanan Kurmaşeva beş yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

RFE/RL başkanı Jeffrey Gedmin, "Alsu son derece saygı duyulan bir meslektaş, sadık bir eş ve kendini iki çocuğuna adamış bir anne. Bir an önce ailesinin yanına dönebilmesi için serbest bırakılması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

RFE/RL'nin haberine göre, ailesiyle birlikte Prag'da yaşayan Kurmaşeva, ailevi bir acil durum nedeniyle 20 Mayıs'ta Rusya'ya seyahat etti. Gazetecinin geri dönmek üzere 2 Haziran'da Kazan Uluslararası Havalimanı'nda çıkışı engellendi.

Havaalanındaki yetkililer Kurmaşeva'nın ABD ve Rusya pasaportlarına el koydu ve Kurmaşeva, ABD pasaportunu Rus makamlarına kaydettirmediği için para cezasına çarptırıldı.

euronews' göre: RFE/RL, Çarşamba günü yeni suçlamalarla gözaltına alındığında Kurmaşeva'nın pasaportlarının iade edilmesini beklediğini söyledi.

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