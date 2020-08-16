Rumlardan dikkat çeken "Kapalı Maraş" itirafı: Türkler blöf yapmıyor

Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) paniğe yol açtı. GKRY'nin "sözde" Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu, Maraş'ın açılmasının kendileri için mezar taşı olacağını belirterek "Türkler blöf yapmıyor" dedi.

Maraş'ın yeniden açılmasını engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Yoannu, "Kapalı Maraş yalnız Maraş’ı ve Maraşlıları ilgilendiren bir konu değildir. Yerleşime açılmasını engellemek için derhal ve acilen harekete geçilmelidir" ifadelerini kullandı.

Rum medyası da Rum yönetimi lideri Nikos Anastasaidis'i, Maraşlıları kandırmakla suçlayarak "Anastasiadis çözüm tiyatrocusu" ifadelerini kullandı.

"Rum liderler bizi aldattı"

Rum Politis gazetesi de Rum yönetimini Maraş konusunda sert bir dille eleştirdi. Rum yönetiminin Kapalı Maraş konusunda birçok fırsatı teptiğini yazan Politis, "Yarım yüzyıldır kayıplar yaşıyoruz çünkü hiçbir zaman olguları ayakları yere başar ve gerçekçi şekilde göremedik veya görmek istemedik. Meydanı bizim taraftaki Anastasiadis gibi çözüm tiyatrocularına bıraktık" ifadelerine yer verdi.