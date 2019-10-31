Rümeysa Kadak'tan FOX ve BBC'ye tokat gibi sözler: Masada Voldemort'lar istemiyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında en genç milletvekili olma ünvanına sahip olan AK Partili Rümeysa Kadak, terörist elebaşlarını ekranlarda çıkarak propaganlarını yapan BBC ve FOX'a sosyal medya hesabından çektiği video ile tepki gösterdi.

"No #SittingWithVoldemort (Masada Voldemort'lar istemiyoruz)" etiketiyle yaptığı paylaşımına ilişkin Rümeysa Kadak, "PKK'lı terörist liderlerini kanallarına çıkartarak meşrulaştıran BBC ve Fox News'in İngilizce kanallarını protesto etmek için #SittingWithVoldemort hashtagiyle paylaşım yaptık. Bunun normalleşmesine izin vermemeliyiz." dedi.

"Masada Voldemort'lar istemiyoruz"

42 saniyelik kısa bir video çeken AK Partili Rümeysa Kadak, şu ifadeleri kullandı.

FOX ve BBC resmen imkansızı başardınız. Bu uluslarası medya kanalları, binlerce masum insanı katleden terörist elebaşlarıyla röportaj yapıp tüm dünyaya terör propagandası yapılmasını sağladı. Bunlar terör mağdurlarına odaklamak yerine terörist elebaşlarına ortam sağladı ve nfretlerini meşrulaştırmalarına yardımcı olarak gençleri daha da radikalleştirmeyi seçti. Masada Voldemort'lar istemiyoruz.

Voldemort kimdir?

Kadak'ın bahsettiği Voldemort, Harry Potter filminde yer alan kötü adam karakterinin ismidir.