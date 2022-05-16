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Siyaset Rümeysa Kadak duyurdu: İBB rezil resimleri kaldırdı!
Siyaset

Rümeysa Kadak duyurdu: İBB rezil resimleri kaldırdı!

Kadıköy'de açılan Müze Gazhane'ye resmedilen tasvirler büyük tepki çekmişti. AK Partili milletvekili Rümeysa Kadak, resimlerin kaldırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 07:57:00 - 2022-05-16 08:14:51
Rümeysa Kadak duyurdu: İBB rezil resimleri kaldırdı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan Müze Gazhane'ye resmedilen sözde "sanat eseri" duvar görsellerinin İBB ekipleri tarafından gelen tepkiler üzerine kaldırıldığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, sözde sanat eserinin üzerinde yer alan figürlerin kamuya açık, çocukların da görebileceği bir alanda olması sosyal medyada yoğun tepkilere neden olmuş ve duvar resimlerinin kaldırılması istenmişti.

Çizimin sansürlü hali:

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, "tepkiler üzerine" çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına…" dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da sosyal medya hesabından, İBB Beyaz Masa ekiplerini etiketleyerek, "Bu sözümona sanat eserinin adı nedir? Kim hangi sebeple yapılmasına izin verdi? Kime yaptırıldı? Ne kadar para ödendi? Cevap vereceğinizi sanmıyorum ama yine de soralım." ifadelerini kullandı.

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