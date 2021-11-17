Rum-Yunan saldırganlığı asla sonuç alamayacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümünü tebrik ederek, Kıbrıs Türkü’nün ve KKTC’nin haklı davasında her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.
KKTC’nin hak ve menfaatlerinin her zaman korunacağını belirten Çelik, “Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatının her anında KKTC’nin hak ve menfaatlerinin korunması için çok güçlü mücadele verdi ve vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Rum-Yunan ikilisinin hukuksuz siyasetine karşı Kıbrıs Türk davasına en güçlü desteği veriyor” değerlendirmesinde bulundu.