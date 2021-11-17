Rum-Yunan saldırganlığı asla sonuç alamayacak

KKTC’nin hak ve menfaatlerinin her zaman korunacağını belirten Çelik, “Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatının her anında KKTC’nin hak ve menfaatlerinin korunması için çok güçlü mücadele verdi ve vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Rum-Yunan ikilisinin hukuksuz siyasetine karşı Kıbrıs Türk davasına en güçlü desteği veriyor” değerlendirmesinde bulundu.