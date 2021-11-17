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Siyaset Rum-Yunan saldırganlığı asla sonuç alamayacak
Siyaset

Rum-Yunan saldırganlığı asla sonuç alamayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümünü tebrik ederek, Kıbrıs Türkü’nün ve KKTC’nin haklı davasında her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:51:00 -
Rum-Yunan saldırganlığı asla sonuç alamayacak

KKTC’nin hak ve menfaatlerinin her zaman korunacağını belirten Çelik, “Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatının her anında KKTC’nin hak ve menfaatlerinin korunması için çok güçlü mücadele verdi ve vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Rum-Yunan ikilisinin hukuksuz siyasetine karşı Kıbrıs Türk davasına en güçlü desteği veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

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