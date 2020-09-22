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Gündem Rum yönetiminin Türkiye tutumu AB'yi kızdırdı: Kıbrıs'ın aptallığı
Gündem

Rum yönetiminin Türkiye tutumu AB'yi kızdırdı: Kıbrıs'ın aptallığı

Almanya'da yayın yapan FAZ gazetesinde yer alan "Kıbrıs'ın aptallığı" başlıklı yazıda "Kıbrıs'ın mevcut tabloda halihazırda izlediği yol uygun değil hatta aptalca. Kıbrıs hükümeti, Belarus hükümet yetkililerine yönelik olası yaptırımlara onayı, Ankara'ya yönelik yaptırımların da onaylanmasını şart koşarak yani birbiriyle herhangi bir bağlantısı bulunmayan iki konuyu ilişkilendirerek, AB dış politikasında tıkanmışlık izlenimi uyandırıyor" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:56:00 -
Rum yönetiminin Türkiye tutumu AB'yi kızdırdı: Kıbrıs'ın aptallığı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'a yaptırım kararını engellemesi Avrupa'da tepkiye yol açtı. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada GKRY'nin yaptırım kararını engellemesine tepki göstererek "Belaruslulara, toplumlarımıza ve tüm dünyaya yanlış sinyal gönderiyor." ifadelerini kullandı.

GKRY'nin Belarus meselesinde AB'yi rehin aldığını belirten Rinkevics "Ne yazık ki bugün bir üye devletin rehin alması nedeniyle Belarus'taki insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımlara karar verememiş olmamız üzücü." dedi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ise yaptığı paylaşımda GKRY'nin kararının demokratik değerlerin güvenilirliğini baltaladığını belirterek şunları kaydetti:

"Bazı meslektaşlar (GKRY) bağlantılı olmaması gereken şeyleri birbirine bağlamamalıdır. Litvanya önemli eylemlerde ısrar etmeye devam edecektir."

Eski İsveç Başbakanı Carl Bild ise AB Dışişleri Bakanları toplantısının GKRY'nin Belarus'a yaptırımları engellemesiyle hatırlanacağına ve bu durumun hızla büyüyen bir güvenilirlik sorunu olduğuna işaret etti.

ABD'li isim de tepki gösterdi

GKRY'ne tepki gösteren bir diğer isim ise ABD'nin bir dönem AB Büyükelçisi olarak görev yapan Anthony Gardner oldu. AB'nin Belarus konusunda hemen bir adım atması gerektiğini aktaran Gardner aksi takdirde AB dış politikasının büyük bir darbe alacağını söyledi.

Alman gazetesinden GKRY'ne sert tepki

Almanya'da yayınlanan Frankfurt Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde yer alan "Kıbrıs'ın aptallığı" başlıklı yazıda GKRY eleştirildi.

Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan ve GKRY'nin Türkiye ile yaşadıkları sorunda AB'nin kendi taraflarında olmasını istedikleri belirtilen yazıda "Kıbrıs’ın mevcut tabloda halihazırda izlediği yol uygun değil hatta aptalca. Bu, Kıbrıs’ın çıkarlarına ve itibarına da zarar veriyor. Kıbrıs hükümeti, Belarus hükümet yetkililerine yönelik olası yaptırımlara onayı, Ankara’ya yönelik yaptırımların da onaylanmasını şart koşarak yani birbiriyle herhangi bir bağlantısı bulunmayan iki konuyu ilişkilendirerek, AB dış politikasında tıkanmışlık izlenimi uyandırıyor." ifadelerine yer verildi.

GKRY'nin kararının Belarus ile ilgisinin olup olmadığı sorgulanan yazıda "Neticede Akdeniz adası yıllardır eski Sovyetler Birliği kökenli oligarkların ve siyasetçilerin karanlık kaynaklardan devşirdikleri mal varlıklarının aktarma noktası olarak hizmet etmesiyle isim yapan bir yer. Acaba Kıbrıs’ta AB yaptırım listesinde yer alan Belaruslu yetkililerin parası da yatıyor olabilir mi?" değerlendirmesinde bulunuldu.

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Yorumlar

aydın

sırf hristiyan diye, ustelik 2 devletli ve egemenlik sorunu oldugu halde irkci-dinci aptallugin i roplayimilkini siz AB YAPTI! ....undaki boncuklari toplayin simdi
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oflu baba

ECEVITTEN NEFRET EDIYORUM KIBRISTA ISINI YARIM BIRAKIP TAMAMINI ALMADIGI ICIN KOPEKLER SIMDI HAVLAMAYA BASLADI GELDE SUSTUR SUSTURABILIRSEN
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