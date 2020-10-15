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Gündem Rum yalakası Mustafa Akıncı'ya şok! Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldılar
Gündem

Rum yalakası Mustafa Akıncı'ya şok! Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldılar

KKTC'deki siyasi partiler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:10:00 -
Rum yalakası Mustafa Akıncı'ya şok! Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda destekleyecekleri adayla ilgili kararlarını açıkladı.

DP, ikinci turda, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldı.

DP Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, seçim gündemiyle toplanan Parti Meclisi'nin önerileri değerlendirdiği ve ikinci turda Tatar'a oy çokluğuyla destek kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının beklentisi Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde ayrıştırıcı tavır sergilemeden KKTC'nin birlik ve beraberliğini koruyan bir Cumhurbaşkanı'nın ülkemiz için hayırlı olacağının düşüncesi içinde, içinde bulunduğumuz durumları da değerlendirerek bu karar üretilmiştir" ifadeleri kullanılarak, halka sandığa giderek iradesini yansıtma çağrısı yapıldı.

DP, seçimin ilk turunda, aynı zamanda DP Milletvekili olan bağımsız aday Serdar Denktaş'ı desteklemişti. Akşam saatlerinde toplanan YDP Parti Meclisinden de Tatar'a destek kararı çıktı.

HP'den "seçmeni yönlendirmeme" kararı

HP ise seçimin ikinci turunda, seçmenine herhangi bir yönlendirmede bulunmama kararı aldı. Akşam saatlerinde Parti Meclisi'ni toplayan HP'nin kararını, toplantı devam ederken Genel Sekreter Jale Refik Rogers açıkladı.

Rogers, "KKTC halkı bir seçim yaparak Cumhurbaşkanlığı için iki adayı Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı’yı ikinci tura taşımıştır. Halkın Partisi olarak parti meclisimizde yaptığımız görüşme sonucunda ikinci turda seçmenimize bir yönlendirmede bulunmamayı doğru bulduk. İnanıyoruz ki halkımız kendi iradesiyle tercihini sandığa yansıtacaktır." ifadelerini kullandı.

HP, seçimin ilk turunda, aynı zamanda HP Milletvekili olan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Aday Kudret Özersay'ı desteklemişti.

KKTC'de 18 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda mevcut Başbakan Tatar ile mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

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Yorumlar

bu nedir yahu

Yahu CTP'li Tufan Erhürman yüzde 22 oy aldı Akıncı'yı destekliycez dedi. Kime algı yapıyorsnuz siz. Akıncı tekrar seçilecek. Yusuuf Kaplan'ın yazısını okyun KKTC çoktan gitti elden.
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