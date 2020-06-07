Rum lider Anastasiades'ten Türkiye'ye karşı akılalmaz çağrı

Politico'ya verdiği röportajda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiades, Avrupa Birliği'nin (AB) yasa dışı olarak tanımlamasına rağmen Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürerek "çok ileri gittiğini" savundu ve hazımsızlığını ifade eden açıklamalarda bulundu.

Anastasiades, Türkiye'nin ya "bir aday ülke olmanın getirdiği şartları yerine getirmesi gerektiğini", eğer bunlara uymazsa ne üyeliğinin ne de adaylığının mümkün olamayacağını iddia etti.

Öte yandan Anastasiades "Biz Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olması taraftarıyız, şimdiki gibi agresif bir tavır sergileyen Türkiye yerine Avrupalı bir komşumuz olmasını tercih ederiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği şubat ayında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle 2 TPAO yöneticisini yaptırım listesine almıştı. Bu karar üzerine bazı diplomatlar göçmen sorunu nedeniyle Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyen Almanya gibi ülkelerin daha sert adımlar atılmasını istemediğini aktarmıştı.

Bu listeye yeni isimler eklemenin de alternatifler arasında olduğunu vurgulayan Anastasiades, artık konunun AB-Türkiye ilişkileri perspektifinde bütüncül olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Güney Kıbrıslı lider barışçıl bir çözümü tercih etse de "Türkiye'ye güçlü bir mesaj vermek için atılabilecek adımlardan birinin üyelik müzakerelerini resmi olarak durdurmak olduğunu" savundu.