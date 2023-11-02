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Yerel Ruhsatsız silahla yakalanan 57 kişi tutuklandı
Yerel

Ruhsatsız silahla yakalanan 57 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 10:07:00 -
Ruhsatsız silahla yakalanan 57 kişi tutuklandı

Adana’da yapılan uygulama ve denetimlerde ruhsatsız 3’ü otomatik 60 tabanca ele geçirilirken, silahla yakalanan 57 kişi de tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, bireysel silahlanmanın önüne geçmek ve asayiş olaylarını önlemek için ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik şok uygulamalar yapıyor. 23 Ekim’den bu yana yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca bulunduran 57 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerle birlikte 3’ü otomatik 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Vites topuzunun altındaki zuladan tabanca çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durduğu iki otomobilin zulasında ruhsatsız tabanca buldu. Ruhsatsız tabancalar farklı tarihlerde her iki otomobilin vites topuzunun iç kısmına gizlenmiş olarak bulundu.

Polisten kaçmaya çalışıp tabancayı suya attı, dalgıç polis silahı buldu

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ise Topalak Mahallesi’nde uygulama yaptı. Uygulama noktasını fark eden Bülent O. (25), polislerin ‘dur’ ihtarına uymayıp hızla kaçmaya başladı. Şüpheli Çatan Köprüsü'ne geldiği sırada otomobildeki ruhsatsız tabancayı Seyhan Baraj Gölü’ne attı. Kısa sürede şüpheli yakalanırken, dalgıç polisler tabancayı sudan çıkartarak el koydu.

Otogara giderken çantasında 7 tabancayla ele geçirildi

Motosikletli Yunus Timler Amirliği ekipleri, otogara gitmek için taksiye binen Eren G.'nin (26) durumundan şüphelenince aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda Eren G.’nin çantasında ruhsatsız 7 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Eren G. ve Bülent O.’nun da bulunduğu 57 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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